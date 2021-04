Denuncia alcaldesa morenista exigencia de 2 mdp para otorgarle su candidatura en Edomex

La alcaldesa morenista con licencia de Los Reyes La Paz, Olga Medina Serrano, advirtió que si algo le pasa en los próximos días responsabiliza al líder de "Los Puros", Daniel Serrano Palacios, quien es representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, quien le habría exigido 2 millones de pesos, así como direcciones del ayuntamiento, para que le otorgara la candidatura a la presidencia municipal para buscar la reelección en los comicios del 6 de junio.

También, incluyó a otros dirigentes de ese instituto político y del gobierno del Estado de México si su integridad física sufre daños.

En conferencia de prensa, Olga Medina, quien pidió licencia temporal este lunes para participar en la campaña que inicia el próximo viernes 30 de abril, denunció un presunto plan entre líderes mexiquenses de Morena con el gobierno del Estado de México para enriquecerse.

"Para hacerse del poder los priistas el plan es perfecto, ya lo han aplicado antes gobiernos priistas que en su momento se disfrazaron de amarillo como lo fue el expresidente (municipal de Los Reyes La Paz) Dino Ortiz y ahora el gobierno priista se disfrazará de Morena y la población pensará que está votando por Morena.

"El plan está diseñado y escogieron a los individuos idóneos, dispuestos a vender hasta su madre a cambio de riqueza para que a mí no me dejen gobernar", expresó.

"Los 2 millones que me pide Daniel Serrano Palacios son lo de menos porque en realidad su contubernio con el gobernador le dará mucho más, ya empiezan a pagarle con la candidatura de Cuautitlán Izcalli", denunció.

La edil aclaró que por el momento no recurrirá ante las instancias judiciales para presentar una querella por la presunta extorsión de Daniel Serrano porque se dedicará de tiempo completo a realizar su campaña a partir del 30 de abril para continuar con su proyecto de gobierno en el municipio de Los Reyes La Paz por otro periodo de tres años, si obtiene el triunfo en las urnas el primer domingo de junio.

"Ahorita no va pasar nada, porque necesito ver qué va pasará el 6 de junio, ahorita tengo tantas cosas qué hacer, ahorita lo que me importa es ganar y ya después veremos finalmente, sí me interesa, pero no me interesa, para mí la prioridad es ganar", comentó.

Además, denunció que la planilla del ayuntamiento que representará a Morena en la contienda del 6 de junio sufrió modificaciones por órdenes de Daniel Serrano, entre ellos el que fue inscrito como síndico, quien tendría una denuncia penal en su contra y tener vínculos con el PRI.

Ayer la alcaldesa se trasladó a Toluca donde se realizaba un mitin frente a la sede del IEEM, en el que se encontraba Daniel Serrano, identificado como el líder de "Los Puros", acompañado de dirigentes del PT y Nueva Alianza y se registró un conato de violencia.

La edil quiso increpar a Daniel Serrano, pero otros militantes de Morena se lo impidieron, por lo que se presentaron agresiones verbales y empujones entre los seguidores de la edil y los otros simpatizantes morenistas.

El dirigente de "Los Puros" tuvo que bajarse del templete y prácticamente huir del lugar para no confrontarse con Olga Medina y sus acompañantes.