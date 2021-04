Luego de que diera inicio la apertura de juicio en contra de un hombre por el feminicidio de Gabriela “N”, la mujer que fue desmembrada en Saltillo, la audiencia fue diferida, por lo que este continuará para el próximo jueves.

Fue hoy que arrancó el Juicio Oral en el Centro de justicia Penal en Saltillo contra Francisco Jordán “NN” bajo la causa 686/2021.

No obstante, debido a que la defensa del imputado presentó una incapacidad médica, éste no pudo continuar, debido a que Francisco no se encontraba presente.

Ver más: Preparan juicio tras feminicidio de Gabriela en Saltillo