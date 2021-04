'Chambear no me place'; indigente en Coahuila se vuelve viral al rechazar trabajo

Un hombre que pedía dinero a los automovilistas en los cruceros, se ha vuelto viral en redes sociales después de que se difundiera un video en el que rechazó una oferta de trabajo porque 'no le gusta chambear'.

El material que en redes se presume fue grabado en la ciudad de Sabinas, Coahuila, muestra a un hombre vestido con playera naranja acercarse a un automóvil cuyo conductor graba el momento.

"Para comer algo carnal, es que no he comido nada", asegura el hombre antes de que la persona que graba le ofrezca emplearlo para limpiar un terreno.

"Fíjate que yo no puedo carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo. No pues, chambear no me place", responde el indigente, comentarios que han generado risas y críticas entre internautas.