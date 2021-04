Compra espejos decorativos para su casa, pero lo que recibe es ‘risible’

Una madre de familia londinense compró espejos de pared por internet para su casa, pero cuando recibió el pedido, cabía en su mano, lo que la dejó sorprendida.

La imagen decorativa en eBay, donde realizó la compra, mostraba espejos de pared colocados en una sala, dando a entender que se trataba de espejos grandes. Cada pieza costaba 12.99 libras esterlinas, que son unos 311 pesos.

Semanas después, al recibir el pedido, cuenta la mujer, se encontró con un sobre que al abrirlo, contenía los 8 espejos, que cabían en la palma de su mano, detalla el diario Mirror.

"Me preguntaba qué había en el sobre y cuando lo abrí, vi ocho pequeñas formas grises. Me di cuenta de que se suponía que eran los revestimientos de pared y no podía hacer nada más que reír", dice la mujer

En lugar de espejos grandes en forma de plumas, ella recibió pedazos de plástico gris en miniatura. Además, los artículos se enviaron desde China y no desde Reino Unido, como decía eBay en la descripción.

"Pensar que he esperado tanto tiempo por mi pedido y esto es lo que obtuve. Algunas personas se enojarían, pero con todo lo que hemos pasado, fue agradable reír. La risa que me dio a mí y a mis amigos valió los 12.99”, agrega la mujer, quien dice que no planea tramitar un reembolso, a pesar de que lo que compró no fue lo mismo que recibió.