Mujer descubre que es buscada por el delito de ‘no devolver una VHS rentada’

Una mujer estadounidense se llevó la sorpresa, al ir a renovar su licencia de conducir, que estaba siendo buscada y acusada en otro estado, por nunca devolver una cinta VHS alquilada de 'Sabrina, the teenage witch' (Sabrina, la bruja adolescente).

Caron McBride, que vive en Texas, quería un cambio de apellidos en su licencia de conducir, sin embargo, se le buscaba por un ‘delito grave’ en Oklahoma desde 1999. El cargo, después de comunicarse con la oficina del fiscal de distrito del condado de Cleveland, descubrió que era por malversación de propiedad alquilada.

Según los documentos en línea del caso, había rentado la cinta de la tienda Movie Place, que por cierto cerró en 2008, y nunca la había devuelto. La mujer dice que inicialmente pensó que era una broma, pues además no recordaba ni haberla alquilado ni haberla visto.

“Había vivido con un joven, esto fue hace más de 20 años. Tenía dos hijas, de edades 8 y 10 u 11 años, y creo que él quizá rentó la cinta y no la devolvió o algo así. No lo sé, nunca he visto ese programa en toda mi vida, no es mi estilo", comenta McBride. “Me dijeron que tenía un problema en Oklahoma y este era el número de referencia, para que yo llamara a este número y lo hice. Mientras tanto, soy un delincuente buscado por una cinta VHS", agrega.

Las autoridades decidieron desestimar el caso y eliminar la acusación, sin embargo, la mujer podría tomar acciones legales, dado que piensa que es por esto que pudo haber perdido varias oportunidades de trabajo los últimos 20 años. “Porque cuando verificaban mis antecedentes penales, todo lo que veían son esas palabras: delito de malversación de fondos. Me ha lastimado enormemente a mí y a mi familia. Me enoja cada vez más cuanto más lo pienso”, dijo Caron a USA Today.