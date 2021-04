Por fin reforma… al poder perjudicial

Por fin se va a reformar el Poder Perjudicial comprado por mucho o poco dinero, según el caso, del que se lo suelta a toda clase de juececillos. Lo digo por experiencia, pues he ganado varios juicios contra periódicos y políticos del PRD en Acapulco que se niegan a pagarme por servicio de mi Cámara Hiperbárica. Explicaré pronto, pero hoy hablemos sobre todo del caso escandaloso a nivel mundial de lo que ha sido y es aún el Poder Judicial en México con los Salinas de Gortari, al servicio del neoliberalismo, desde 1988 hasta 2018.

RAÚL SALINAS DE GORTARI

En Infobae 21.8.2020. Juliana Fregoso publicó el 30 de abril de 2017 lo siguiente: "Uno de los mayores símbolos de corrupción durante el gobierno que prometió 'llevar a México al Primer Mundo' fue el hermano del expresidente: Raúl Salinas de Gortari (…) y se ganó el sobrenombre de El Hermano Incómodo cuando la revista Proceso publicó por primera vez el recuento de las andanzas, negocios, tráfico de influencias y riquezas ilícitas en las que estaba involucrado. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, Raúl Salinas fue gerente del Sistema de Distribuidoras Conasupo, S. A. de C. V. (Diconsa), donde ocurrió el primer escándalo que marcó su trayectoria. En 1986, tras el accidente de Chernobyl, Diconsa (o sea Raúl Salinas) compró leche contaminada: "El 21 de marzo de 1986, cuando nació Maribel Torres Delgado, el doctor le dijo a su padre que sería una belleza por haber nacido el día de la primavera, pero su vida terminó a la edad de 13 años como parte de uno de los capítulos más misteriosos e inexplicables de la historia de México: La importación de miles de toneladas de leche en polvo desde Irlanda contaminada por la nube radiactiva generada por el accidente nuclear en la planta rusa de Chernobyl, en 1986 (…) La nube radiactiva viajó por todo el norte de Europa hasta llegar a la República de Irlanda, el país al que México compraba leche en polvo desde los años setenta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a países afectados por los restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió de Irlanda 400 mil toneladas de leche en polvo y una cantidad importante de mantequilla que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), un organismo gubernamental desaparecido en 1999 que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos, ergo el asesino Raúl, diría yo. La leche, comprada al Irish Dairy Board, llegó al puerto de Veracruz en tres barcos de bandera chipriota: el Adventure, que llegó el 13 de junio de 1987; el Tenacious, que arribó el 17 de junio; y el Rumija, el 1 de noviembre del mismo año, que entre su cargamento también traía mantequilla. En ese tiempo, la Conasupo también controlaba el mercado de leche, por lo que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas, entre ellas grandes trasnacionales como Nestlé, Anderson Clayton y Kraft Food, entre otras. (…) La citada niña Maribel fue alimentada durante su infancia con la leche que su papá compraba en los centros de distribución de Conasupo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ingeniero de profesión, Teodoro Torres Goldaraz tuvo la oportunidad de conocer los centros donde se procesaba el lácteo, por lo que nunca le pareció una mala opción para alimentar a su familia. Más tarde se daría cuenta del error: "Me acuerdo de que era un grupo de 10 niños que estaban en el Hospital Infantil de México -en la capital del país- enfermos de cáncer, eran nueve niñas y un niño que venía de Durango. A mi hija le detectaron osteosarcoma -un cáncer en los huesos- a los 10 años, que después se le fue pasando a los pulmones y a otros órganos", recordó Teodoro González a Infobae. Su hija murió a los 15 años, pero vivió los últimos años de su vida en ese hospital. La familia se aisló por completo para dedicarse a la atención de la menor, incluso con el paso del tiempo se fue acabando el dinero. Convivían poco con la familia de los otros niños enfermos, por lo que desconocían cuál era su situación. Fue hasta que murió Maribel cuando Teodoro empezó a platicar con los familiares de los otros niños y encontró cosas en común, todos habían consumido la leche de Conasupo. Este megacrimen jamás se juzgó y hay que hacerlo.

Raúl Salinas de Gortari no fue a la cárcel por el asesinato de esos niños, sino por sospecha de haber asesinado a su excuñado el exgobernador de Guerrero José Francisco Ruiz Massieu, entre otros 17 crímenes de los que lo acusó directamente la Procuraduría del entonces directamente presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. De hecho, fue lo único bueno que hizo. Pero el criminal Raúl Salinas de Gortari fue exonerado de absolutamente todo por el juez Carlos López Cruz, juez 13 de distrito de procesos penales en el Distrito Federal.

¿Cuánto le pagaron los Salinas al Poder Judicial por el favorcito? ¿Y qué debe hacer el actual Gobierno que está tratando de reparar al PODER PERJUDICIAL para hacer verdadera justicia en el caso de semejante criminal de ayer y en lo que hoy pasa con el juececito protector de intereses extranjeros, Iberdrola, a través del INE de Lencho Córdoba y de "Muraya", egresado de la universidad de Madrid y de Iberdrola?

OTROS MUCHOS CRÍMENES

El 13 de febrero de 2009 en Noticias MVS, Aristegui transmitió en radio la grabación de una entrevista con De la Madrid (1982-1988); dijo: "Me siento muy decepcionado porque me equivoqué, pero en aquel entonces no tenía elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas; me di cuenta después de que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores". -¿Qué le pareció el gobierno de Carlos Salinas?-, se le preguntó a MMH. -Bueno. -¿Y qué le pareció el final de ese sexenio? -Malo. Terminó muy mal, ¿no? Permitió una gran corrupción de parte de su familia, sobre todo de su hermano. -De Raúl: ¿Qué tan grande estuvo eso? -Mucho. Permitió que Raúl y Enrique consiguieran de manera indebida contratos de licitación, ya fuera de obra o de transporte -lo llamaban el hermano "Ten Percent"-. Sí, parece que así fue. -Diez por ciento por cada licitación que se echaban… Don Miguel, se está acordando de cosas… Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? -Sobre todo Raúl (…) -Usted creía que Salinas era estudioso, inteligente, honesto, buen muchacho. Y resultó que cometió errores muy serios. El peor, la corrupción. -Sí y sobre todo la corrupción de su hermano. Conseguía contratos del Gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes… -¿Con quiénes? -No sé exactamente, los que le dieron el dinero para llevárselo a Suiza. -Acuérdese de que un grupo de empresarios reconocieron una parte de ese dinero. -Por complicidad. -¿Era dinero del narco? Es posible, sí. -¿Y ellos pusieron su nombre…? -Para llevarse una tajada. Son informaciones muy difíciles de obtener; fue más fácil procesar a Raúl por la muerte de Ruiz Massieu. -¿Es más fácil demostrar un asesinato que la corrupción o los vínculos con el narco? -Sí. -De haberlo sabido usted a tiempo… -Hubiera actuado. Al preguntársele desde cuándo tenía Raúl Salinas vínculos con el narcotráfico, De la Madrid dijo que "a partir del gobierno de su hermano (Carlos)" y, por lo tanto, él se enteró cuando ya no era presidente. Raúl Salinas pudo haber tenido motivos para querer ver muerto a Francisco Ruiz Massieu, a lo que contestó que sí (…).

Horas después Carlos Salinas dio a conocer una carta a la periodista, en que invalidó las declaraciones de MMH por su desfavorable situación de salud y la limitación de sus capacidades. En su carta Salinas descalificó cada una de las declaraciones de su antecesor en la Presidencia, y las acusaciones contra su familia. Incluso recomendó recurrir a "personas con el conocimiento directo de los hechos".

Raúl Salinas de Gortari, hermano mayor del presidente espurio en el poder de 1988 a 1994, me hizo a mí, MD, gran daño profesional al presentarse a pedir mi cabeza al periódico Excélsior, al que me había mudado motu proprio después del primer diario que tuve, "Novedades". Alguien se atrevía a denunciar a la familia Salinas. En el caso de su apoderamiento del Hipódromo de las Américas. En lo personal, ya no aprecio a Aristegui porque se negó a mencionar en su programa, como lo hacía siempre, mis libros El PRIAN, un partido Bicéfalo (2006) y No como ni PAN ni circo (2010).

