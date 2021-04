La Columna de Rosell

Santos Laguna depende de sí mismo, en el mejor de los escenarios si gana los dos juegos que le restan se calificará entre los primeros cuatro y asegurará al menos dos partidos a ida y vuelta de liguilla. Hablar de calificar entre los primeros cuatro no es precisamente exacto, tendría que decirse calificar tercero o cuarto, los dos primeros puestos tienen desde hace rato propietarios son Cruz Azul y América grandes favoritos de protagonizar la final de este Guardianes 2021.

Los resultados del viernes ayudaron a la causa guerrera, la derrota del León que amenazaba con rebasar a los laguneros y el empate de Puebla que esta solamente a dos puntos de Santos. Rayados, el otro involucrado en la lucha por el tercer y cuarto puesto cerrará recibiendo a los emocionantes bucaneros de Mazatlán, mientras que Santos juega mañana en una cancha donde no gana desde el Clausura 2015, para ser más exactos, un sábado dos de mayo con doble te del “Avión” Calderón y un gol más de Jesús Alonzo Escoboza derrotó 2-3 a los Tuzos de Diego Alonso, Pedro Caixinha dirigía a los laguneros. En ese torneo los Guerreros terminaron octavos y ganaron el título.

La última jornada regular viene la Franja, que por cierto en aquel Clausura 2015 también jugó en la jornada 17 contra Santos en el Co rona. Solo que aquella ocasión la situación de los poblanos era de angustia extrema, tenían que sumar sí o sí contra Santos para salvarse del descenso, mientras que el otro equipo involucrado en la quema eran los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara que tenían que ganar al Cruz Azul y aun así esperar que la Franja perdiera en Torreón, la U de G derrotó a la Máquina en el Azul 0-2 pero Puebla empató a dos con los Guerreros y se salvó hundiendo a los tapatíos.

Obvio como dice el propio Guillermo Almada, primero hay que lidiar con los Tuzos y luego ya ve remos contra la Franja, un empate le podría servir a Santos y luego cerrar con victoria ante la cenicienta Puebla y meterse en tercero o cuarto. Recordar que una de las derrotas más amargas y sobre todo por lo mal que se jugó siendo dominado de principio a fin en tu fortaleza fue precisamente contra el Pachuca. Después que Santos había hecho supuestamente lo más difícil en el final del torneo, goleando exactamente por la cantidad requerida al Mazatlán FC para obligar a los hidalguenses a que vinieran a Torreón, todo para perder los papeles de manera humillante cayendo cero a tres. Temible rival sin duda es el Pachuca para Santos, ya son siete visitas consecutivas sin poder vencer a los orgullosos representantes del Grupo Pachuca, y ahí surge también de nuevo la rivalidad que existe entre Jesús Martínez y Alejandro Irarragorri dueños de los Grupos Pachuca y Orlegi. Otra vez se atraviesa el Tuzo y Santos deberá de sumar para no comprometer el plan que contempla obviamente ganar en la última jornada y asegurar liguilla.

Se dice que este sistema de calificación premia la mediocridad, para mi es todo lo contrario, premia con liguilla directa a los cuatro primeros, los cuatro mejores, los que más ganaron, los que más sumaron, del cinco al doce a jugársela a muerte súbita, solo los mejores cuatro tendrán la relativa tranquilidad de poder revertir las cosas en un segundo juego.

Ahora, alegan como ejemplo que el doce puede ser campeón, para mí, si el doce, primero elimina al cinco de visitante en un juego y luego elimina al número uno en dos juegos, para mí, ahí ya me rece ser campeón, como no. Me dio gusto que se confirmara el mismo sistema de calificación para la próxima temporada. Si Santos asegura dos juegos de liguilla por lo pronto, al parecer ya podrá contar con algunos de sus lesionados, se habla de Diego Valdés y Fernando Gorriarán, sin demeritar a los que se han roto el alma y debido a su compromiso con la causa han llevado al equipo a la antesala de la liguilla, será importante contar con el despliegue físico de Nando y el talento de Diego, que se encontraba en un buen momento cuando vino la lesión. Reitero, si es te equipo de Almada que ha pasa do por más vicisitudes que Victoria Ruffo en “Corona de Lágrimas” califica directo a la liguilla, iré a la fuente del pensador a celebrar semejante hazaña