Baja donación de células madre en Coahuila

La pandemia del nuevo coronavirus ha pegado a todos los rubros. La restricción de movilidad y el cierre de escuelas y actividades públicas también impactó en la promoción y lista de donadores de células madre. En el estado de Coahuila, previo a la contingencia sanitaria, se tenía un promedio de 40 registros de posibles donadores, ahora este promedio mensual disminuyó a 12.5. Ante esta situación, la asociación Be The Match México ha implementado la entrega, en casa, de los kits de registro.

En México, cada año 190 mil personas son diagnosticadas con cáncer, un promedio de 22 cada hora. De ellos, el 70 por ciento no encuentran un "match" en su familia y esto los hace depender de la donación de parte de amigos, conocidos y desconocidos. Tanto la leucemia como otros tipos de cáncer en la sangre pueden mejorar si se recibe un trasplante de médula, pero para ello se requiere de compatibilidad o "match".

En entrevista para El Siglo de Torreón, Carlos Assam, quien es gerente en la región Noroeste de Be The Match México, indicó que la posibilidad de compatibilidad es bajo y por ello el objetivo es ampliar la lista de donadores en Coahuila y con ellos salvar vidas.

VAMOS A HACER 'MATCH'

La cultura de donación aún no está arraigada en México y eso complica el proceso que viven las personas diagnosticadas.

Para poder conseguir su trasplante de células madre, el paciente tiene que ser compatible con su donador.

"Para que se pueda entender la dificultad: de cada 430 personas inscritas en Be The Match solo una termina donando. Es extremadamente baja la probabilidad de que una persona sea compatible con otra, sobre todo cuando hablamos de personas no relacionadas", explicó Carlos Assam.

"Es por eso que necesitamos de la mayor cantidad de personas posibles que se quieran unir a nuestro registro para que el día que resultaran compatible con un paciente estén dispuestos a dar este paso y donar".

MITOS Y VERDADES

Carlos Assam también habló sobre las creencias populares acerca de la donación de células madres, entre ellas, enfermedades y procesos dolorosos.

El gerente explicó que existen dos formas de donar. La primera es similar a la donación de sangre y no existe dolor. Solo se pide no hacer ejercicio ni esfuerzo físico en un lapso de 24 a 48 horas. En el segundo caso, la donación celular se realiza a través de la médula ósea, en este caso se duerme al donador. "Se aplica anestesia general, entonces el donador no siente absolutamente nada".

Otro de los mitos que se tienen es que el donador sufre una descompensación que lo deja expuesto a enfermedades, lo cual también es completamente falso.

"No hay una descompensación donde la persona cae como si estuviera en un estado crítico… tampoco una descompensación donde la persona corra riesgo en su salud o vida".

Cabe mencionar que el cuerpo tarda pocos días en regenerar las células madres donadas.

CÓMO DONAR

Para ser donadores se debe tener entre 18 y 44 años de edad y contar con buena salud. Para ello se realizan varios filtros donde se comprueba que el donador no tenga enfermedades.

El preregistro se realiza en la página https://bethematch.org.mx/salvovidasdesdecasa/; en este sitio se solicita el kit que llega de manera directa a la casa del donador.

"El donador gana la oportunidad de salvar una vida. Si la persona resulta compatible es porque hay un alto grado que el trasplante sea exitoso y se pueda salvar la vida del paciente", indicó Carlos Assam.