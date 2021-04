PIÉNSALO, PIÉNSALO

LA IGLESIA MEXICANA EN LA PROBLEMÁTICA ACTUAL

El representante del papa y los obispos de México reunidos el pasado 15 de abril en la CX Asamblea Plenaria, han dado sendos comunicados al pueblo de México, dando a conocer la situación crítica del país y llamando a la unidad y a la acción.

Visto que la oferta de campaña del gobierno actual, de terminar con la escandalosa corrupción y poner un alto a la violencia del país no se ha cumplido, y ante la amenaza de trastocar los valores familiares, la iglesia mexicana ve con preocupación que en tres meses de la actual legislatura, se han propuesto 17 iniciativas que pretenden reconocer falsos derechos referentes a aborto, eutanasia, ideología de género, matrimonios entre personas del mismo sexo, reconocimiento de cualquier inclinación sexual que se elija, prohibición de terapias de reorientación sexual, instalación de los "derechos sexuales y reproductivos", perspectiva de género en los derechos humanos, legalización de la mariguana y amapola. Todo ello se considera que es un ataque frontal a la vida y a los valores cristianos.

La ideología de género, según el papa, es una dictadura y colonización ideológica, (irracional e ilógica), proveniente de grandes capitales internacionales. Los obispos mexicanos, después de ver y analizar a realidad, en este "mensaje al pueblo de Dios", urgen a buscar soluciones para enfrentar la emergencia sanitaria, familiar, educativa, económica y de seguridad.

Aunque al episcopado ya no se le puede tachar de timorato, debido a que últimamente ha estado muy activo con la emisión de comunicados conjuntos, sin embargo, el idioma diplomático no es comprensible a la población en general; la "invitación a reflexionar" que se hace a las autoridades (invocando el juicio final),y a los votantes a "ejercer su derecho al voto libre, razonado y responsable", necesita definitivamente una traducción. ¿Cómo traduciría el siguiente texto para hacerlo comprensible a un trabajador del campo, de la maquila o a una ama de casa?: "hemos de evitar ser cómplices de campañas de desinformación, del apoyo a candidatos que estén en contra de la vida, la institución matrimonial, la dignidad humana, y de la libertad religiosa; así como el apasionamiento extremo que dañe los nexos familiares o sociales que nos unen. No nos dejemos comprar por dádivas o condicionar por amenazas de ningún tipo, nuestro voto ha de ser libre y soberano". Son afirmaciones fuertes, pero poco claras.

La frase: "dato mata relato", se refiere a que los datos y argumentos sólidos, tarde o temprano harán caer en la cuenta a la gente de los engaños de que ha sido víctima,pero en realidad no es suficiente la realidad para dejar de creer en un relato. No es que la gente no sepa leer, pero deslumbrados sus ojos y embotada su mente por el relato repetido cotidianamente por los medios oficiales y sus comparsas, necesita mucho mas que datos y argumentos para poder cambiar su visión; necesita un "metarrelato" capaz de conjurar este encantamiento, para que puedan luego ser aceptada la realidad.

¿Qué relato puede competir con el relato imperante? Los contrapesos y la oposición no han sido capaces de crear una verdadera unidad y mucho menos una "mea culpa" con promesa de conversión y restitución (tal vez así tendrían algo que ofrecer a quienes los abandonaron en las pasadas elecciones).

Ante esta ausencia de liderazgos, la Iglesia de México con su mayoría de católicos tiene la oportunidad de ayudar de forma importante en la solución de la problemática nacional;no hay mejor metarrelato que Cristo resucitado, actuante en la historia. Es cierto que el documento de los obispos necesita traducción, pero el despertar de la Iglesia y la llamada a la unidad, enriquecida por un laicado mucho más maduro e informado, podrá no sólo hacer comprender a todos la doctrina, sino que motivará a la participación social y política que el país necesita. El salto que está dando la iglesia mexicana irá más allá de la participación masiva en las elecciones próximas.

El Nuncio Apostólico Franco Coppola, que sabe de problemáticas fuertes por sus cargos anteriores en otros países, está convirtiéndose en un factor importante en esta dinámica al recordarles a los obispos mexicanos la exigencia del Papa en su última visita a México, de un mayor compromiso.

El mensaje del Nuncio Apostólico a los obispos en esa reunión, habla de la mala gestión de la pandemia y las consecuencias que se seguirán de ello, después de hacer un análisis de la realidad de la Iglesia de México con datos, estadísticas y porcentajes, "pide mirarla a los ojos" y escuchar sus reclamos de "mayor clarividencia, creciente inventiva, fuerte iniciativa y una verdadera sinodalidad". Además, señala las problemáticas al interno de la Iglesia y propone ser ¡Tan humanos, al grado de ser humanamente inexplicables!

Su visita a Aguililla, al centro del conflictoen el territorio michoacano disputado por el narcotráfico, es un signo de que la Iglesia debe entrar a llenar la ausencias de todo un país que necesita la acción conjunta, decidida, convencida y organizada de los católicos, que son una fuerza no sólo por su alto porcentaje en relación con la totalidad de la población, sino sobre todo por la fuerza de la fe, que ha sido fundamental en la historia del país y que ahora nuevamente es llamada a intervenir.