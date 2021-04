México, sin compromisos en la cumbre climática

En la reunión virtual de la "Cumbre de Líderes sobre el Clima" convocada por el Presidente de EUA, Joe Biden, participaron líderes de 40 países entre ellos Estados Unidos, China, la Unión Europea, Gran Bretaña, Japón, México, Brasil, Rusia, el espíritu de la reunión fue discutir y renovar compromisos para reducir el cambio climático en el planeta. La mayoría de los países plantearon políticas para detener y disminuir el cambio climático, compromisos serios para los próximos años: EUA que con Biden regresaba al Acuerdo Climático de París, se comprometió a una reducción de los gases de efecto invernadero de 52 % en 2030, en relación con las emitidas en el año 2005, Afirmó que EUA retomará el sendero verde con un ambicioso plan de infraestructura en cuyo centro se encuentran las energías renovables. La Unión Europea revisó metas y compromisos con una reducción de gases de 55%s. Gran Bretaña se comprometió con una reducción de 68.9%. Destacaron compromisos también de China el segundo productor de gases de efecto invernadero y de Rusia, entre otros.

Y sin embargo, el tema no pareció existir para AMLO, como tampoco la definición de compromiso alguno de esta naturaleza durante su intervención. Que por cierto fue breve después de la cual simplemente continuó con la mañanera. No escuchó a los líderes mundiales, estuvo fuera de foco, México planteó lo incomprensible frente al cambio climático: sembrar 30 millones de árboles en el sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, por cierto además en tiempos de secas. Dejó planteadas interrogantes, pero sobre todo lo que evidenció es que México no tiene ya una política para el cambio climático como la tuvo con anterioridad.

Pero lo peor es que en su discurso el Presidente López Obrador estuvo fuera de tema sin interés ni compromisos por la aceleración del cambio climático en relación que los gases de efecto invernadero que siguen aumentado en México. Estuvo aislado de la urgencia por redefinir y aumentar compromisos por parte de todos los países, lo que estuvo en el centro del debate: el avance del cambio climático y la urgencia de revisar metas para la reducción considerable de gases de efecto invernadero, tema abordado por prácticamente todos los mandatarios de 40 países. No por AMLO, aunque usted no lo crea. Para no pocos su intervención fue desconcertante. México tuvo una presencia importante en los Acuerdos de París, desarrolló políticas ambientalistas, y de preservación de la biodiversidad. Ahora eso parece ya no existir, ¿Lo borró la 4T?