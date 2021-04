Joven homosexual denuncia discriminación tras ser despedido por 'homofobia'

A una semana de que se diera a conocer el caso del joven Eusebio Acxel Jiménez García, de 23 años, quien fue despedido de su trabajo como encargado de una sucursal de Farmacias Similares en la Villa de Etla, por homofobia y discriminación, el caso está estancado, informó el afectado.

En entrevista, Acxel explica que continúa en espera de recibir su liquidación por parte de Reyna Matilde Avendaño Jiménez, la dueña de la sucursal, quien también es propietaria de otras cuatro de la cadena Farmacias Similares en distintos puntos de la entidad.

Además, el joven señaló que desde que hizo público su caso, ha sido víctima de intimidación ejercida por quien fuera su jefa.

Luego de que el caso se diera a conocer, un abogado de Reyna Avendaño Jiménez contactó a Acxel para citarlo en el parque de la Villa de Etla, a fin de alcanzar un arreglo; sin embargo, cuando el joven acudió a la cita, le ofrecieron firmar un documento de renuncia voluntaria y otro donde califica a la propietaria de las farmacias como una "persona honorable".

Durante su tiempo como empleado de Farmacias del Ahorro, Acxel acusa que fue continuamente cuestionado y señalado por su jefa por su orientación sexual; además, tras su despido, que sucedió porque él se negó a continuar doblando turnos y sin días de descanso, pues tiene que asistir a clases, la mujer lo amenazó diciéndole "ojalá no te encuentren con moscas en la boca".

"Me ofrecieron saltarnos el paso del proceso legal, pero nunca hablamos del pago que me corresponde como liquidación. Querían que firmara mi renuncia voluntaria y el documento donde se expresa que la jefa es una persona excepcional", detalla.

Además de su liquidación, a Acxel le deben tres quincenas de salario que no le fueron entregadas. "Yo no quiero dinero de más, lo que quiero es que me entreguen el dinero que me corresponde", detalla el afectado, cuyo caso ha sido difundido por diversos medios de comunicación, incluyendo algunos dirigidos a la comunidad LGBT+.

Acxel se negó a firmar los documentos, tras lo que ha recibido diversos mensajes de Reyna Matilde, quien lo tilda de extorsionador. Además, la mujer abrió un sobre emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCYA) que iba dirigido al extrabajador, luego que éste interpusiera un recurso legal ante ese organismo.

Por otro lado, Acxel también inició un proceso ante la empresa Farmacias Similares; sin embargo, éste no ha prosperado. "La única respuesta que he recibido es que están revisando el caso", lamenta.

Además, el estudiante detalla que desde que denunció su caso, los trabajadores de la farmacia donde él laboraba también le han hecho llegar recados de la propietaria, quien lo ha citado a través de ellos; no obstante, Acxel no ha acudido a las citas, pues quiere arreglar el asunto de forma legal.