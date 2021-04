De sociales...

Hola, Hola... Continuemos cuidándonos del COVID.

■ El Instituto de Bellas Artes UJED Lerdo en coordinación con la Dirección de Difusión Cultural, el día de ayer en punto de las 19:00 hrs., en la Casa Nava, con motivo de celebrar el Día Internacional del Libro, llevaron a cabo la presentación del libro Tinto de Verano, realizado por el taller de escritura “Tinto de Verano”, con todos los protocolos de sanidad. Excelente lectura en atril, estando presentes Mónica Irazoqui, Lourdes Benavides, Tere Rojas y la que esto escribe. En esta ocasión y a los primeros 20 asistentes, se obsequió el libro Tinto de Verano y Entre Laguneros, de la autoría de la prestigiada comunicóloga Marcela Pámanes.

■ El pasado lunes 19, festejó su cumpleaños Susana Mijares de Aguirre, en la siempre verde San Antonio Texas, desde muy temprano su esposo Nacho Aguirre Martínez y sus hijos, la consintieron, además de recibir múltiples felicitaciones de familiares y amistades.

Congratulaciones!!!

■ La Biblioteca Pública Municipal 305 de la Comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá, Chile y el Alcalde Patricio Ferreira Rivera, el pasado 7 de abril, otorgó el Diploma de Honor a la estimada, poeta, escritora y ensayista Rosita Gámez Reyes Retana, por su destacada participación en el Primer Encuentro Poético Internacional en Honor al Natalicio de Gabriela Mistral. Una vez más, nuestras felicitación a mi querida amiga Rosita.

■ Les recomiendo el nuevo restaurante El Caminito del Buen Taco, ubicado en Boulevard Miguel Alemán, entre Av. Victoria y Av. Hidalgo, en la vecina Gómez Palacio, donde encontrara una gran variedad de deliciosos tacos, salsas y refrescantes bebidas. Felicitación al conocido torero Jorge Mata, por esta nueva apertura, la primera del otro lado del Río Nazas. Acuda en compañía de su familia, garantizado que le gustará, excelente servicio, a nosotros nos tocó ser atendidos por Mario Fercer. Horario de atención: de 14:00 a 1:30 hrs., haga su reservación para el Día del Niño, Día de las Madres o no faltara pretexto, al teléfono 8715-06-37-25.

■ No se pierda las Charlas de Opera, que está llevando a cabo la Camerata de Coahuila a través de Facebook Live, el día de ayer estuvo a cargo de su director, el maestro Ramón Shade. Para conocer sus próximas actividades, puede ingresar a su página de Facebook Camerata de Coahuila.

■ Desde la fundación de Frecuencia UAL, el 8 de septiembre de 2006, se establecieron una serie de convenios de colaboración e intercambio con emisoras de otras latitudes como Radio Francia Internacional, Radio-Canadá, Radio Nederland Wereldomroep y Radio Exterior de España, hecho que ha enriquecido las transmisiones de la estación de radio de la Universidad Autónoma de La Laguna, la primera emisora cultural universitaria en la Comarca Lagunera. Este 2021 y tomando como marco el próximo Décimo Quinto Aniversario de la estación de radio de la Autónoma de La Laguna, es que se ha retomado el convenio de colaboración entre Frecuencia UAL 98.7 FM y Radio Francia Internacional por medio del cual a partir del viernes 16 de abril se transmite a través de la emisora universitaria el programa Carrusel de las Artes.

■ Carrusel de las Artes es el programa de reportaje cultural de Radio Francia Internacional, en el que cada semana se presenta una selección de música, literatura, cine, artes escénicas, danza y fotografía de Francia y Latinoamérica.

Este espacio tiene como propósito la difusión y promoción del quehacer artístico en todas sus manifestaciones, haciendo especial énfasis en aquel que se desarrolla en Francia y en los países de habla Hispana. El programa se transmitirá todos los viernes en punto de las 14:00 hrs. A este primer programa se le sumarán otros más que ya se están proyectando para su inserción en la barra de transmisión de Frecuencia UAL, y en los cuales se abordarán temas relevantes en torno a la actualidad noticiosa, avances tecnológicos, medio ambiente y por supuesto, la música de manufactura europea. Es así que Frecuencia UAL sigue incorporando programas de calidad a su propuesta buscando acercar información de valor a un público cada vez más diverso. Frecuencia UAL la emisora de la Universidad Autónoma de La Laguna está por cumplir 15 años de transmisiones, por lo que ya se trabaja en emisiones nuevas que den continuidad al trabajo radiofónico con espíritu universitario.

■ Les comparto un dato interesante. ¿Por qué el día del libro se celebra el 23 de abril? Inicialmente se celebraba el 7 de octubre, pero años más tarde, en 1995, la UNESCO fijo el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor, esto se debe a que murieron tres grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado el día 23; William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

■ El Tecnológico de Monterrey y Convergence Lab de Arizona State University, en colaboración con The Mayo Clinic, organizaron el panel virtual “Innovación médica sin fronteras”, webcast que estuvo liderado por especialistas de estas tres instituciones y en el que se abordó la importancia de buscar redes que generen valor y conocimiento para la comunidad científica internacional, pues en el último año se ha demostrado que éstas generan colaboraciones en favor de la humanidad. Durante este espacio de intercambio de ideas, la Dra. Ana Julia Narváez, egresada del Tec de Monterrey y de Arizona StateUniversity; el Dr. Guillermo Torre Amione, rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey; el Dr. Rafael Fonseca, director de Innovación y Relaciones Transformadoras de The Mayo Clinic; y Rodolfo Rubio Etcharren, vicepresidente de Comunicación y Relaciones del Tecnológico de Monterrey, hablaron sobre los retos que trajo la pandemia de COVID-19 y la forma en la que está rompiendo paradigmas en el sector de la salud. Al finalizar el panel, Rodolfo Rubio, quien fungió como moderador y los tres especialistas, coincidieron en que los grandes retos que enfrentará la humanidad una vez controlada la situación actual, serán lograr que las personas envejezcan en salud; evitar la ignorancia y ser críticos con la información que se recibe día a día; y buscar cerrar la brecha de la desigualdad para así lograr la justicia social. Esta es la liga para descarga de fotografías: http://bit.ly/FotosPanelTecASU y para ver la grabación: https://fb.watch/4-

■ ¿Sabías que el Museo Arocena cuenta con un taller de restauración dentro de sus instalaciones? Conoce más sobre este lugar, donde se llevan a cabo procesos de conservación, limpieza y restauración de las obras de la Colección Arocena, a cargo de la restauradora Marcela Zapiain, en este lugar, se trabaja para conservar cada una de las piezas que se exhiben en él museo. Excelente trabajo. ¡Enhorabuena!

■ Para los amantes de la ortografía… Las personas que escriben de manera correcta, demuestran su cultura y su elegancia. Es gratificante y agradable leer un mensaje bien escrito.

Agradezco sus comentarios a [email protected]

Sabía usted que…?

Continuando con el Agustín de Iturbide… El Exilio y muerte. El Congreso asignó una pensión anual de veinticinco mil pesos a Iturbide, con la condición de que estableciera su residencia en cualquier lugar de Italia. También su familia tendría el derecho de la pensión que las leyes designasen en caso de muerte del exemperador. El 9 de mayo, Iturbide llegó a la desembocadura del río La Antigua, Veracruz y Guadalupe Victoria acudió a despedirlo; el exemperador, como muestra de gratitud y reconocimiento, quiso regalarle un reloj, el ex insurgente no lo quiso admitir y le dio a cambio un pañuelo de seda, el cual guardó hasta el momento de su muerte. El 11 de mayo de 1823, Iturbide en compañía de su esposa, ocho hijos y diecinueve sirvientes, se embarcó en la fragata inglesa Rowllins con destino a Europa. Asimismo, solicitó protección por temor a ser atacado por un barco pirata o un barco español. El Congreso invitó a regresar al ministro plenipotenciario de Colombia, Miguel Santa María, a pesar de que este había sido señalado como autor del Plan de Veracruz. Además mandó eliminar la corona del águila que tenía el escudo nacional, declaró nulo el nombramiento de los ministros del Supremo Tribunal de Justicia y sacó de circulación el papel moneda de Iturbide. Se expidió un decreto para declarar buenos y meritorios los servicios hechos a la patria durante los once primeros años de guerra de independencia a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, Xavier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales.

Lo único imposible, es aquello que no intentas.