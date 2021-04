Personajes secundarios en series, con potencial desperdiciado

En las historias narrativas hay todo tipo de personajes; no todos pueden ser el héroe o el villano, a veces hay que ser los secundarios que acompañan a los principales, pero es no significa que no puedan brillar. El problema es cuando un personaje parece tener mucho que ofrecer, pero está completamente desaprovechado, de forma que todo lo que pudieron llegar a crecer y aportar al relato, queda reducido exponencialmente, porque no los desarrollan más a fondo.

Estos son algunos casos en series. Billy en Stranger Things Su interacción con la mayoría del grupo central es mínima, pero es cercano a varios de los personajes importantes. Pese a ello, su actitud es reducida a un cliché con un arco forzado, lo que da pena. Sybil en Downton Abbey La menor de las hermanas Crawley plantea siempre ideas interesantes sobre modernidad o romper barreras, sin embargo, con todo lo que pudo traer a la mesa, la serie optó por el melodrama de vida. Dorian Grey en Penny Dreadful Dada la premisa, que promete la conjunción de personajes icónicos victorianos en un relato con tinte sobrenatural, Dorian Grey sonaba enigmático, pero al final, realmente no aportó nada. Andrea Rojas en Supergirl A su llegada, la millonaria visionaria con un pasado secreto, habilidades especiales y entrenamiento como asesina, prometía, pero en lugar de integrarla a la historia, la serie la olvidó casi totalmente. Leo Fitz en Agents of SHIELD Trágicamente Fitz nunca encuentra su verdadero potencial. Siempre a la sombra de Jemma o Enoch, dejarlo libre con su lado oscuro en la cuarta temporada funcionó, sólo para luego limitarlo de nuevo. Ivy Pepper en Gotham La serie nunca supo qué hacer con ella; al inicio casi está de relleno y luego en lugar de dejarla crecer, Ivy ‘accidentalmente’ se hace adulta. De la nada desaparece y al regresar, su presencia es forzada. Grey Worm en Game of Thrones Presente casi desde el inicio, era uno de los pilares importantes que se supone aconsejaba o daba perspectiva a Daenerys. Entonces, ¿por qué parece que se la pasa sólo ‘ahí’, casi sin personalidad? The Mother en How I met your mother Según el rumbo implícito en el título, el personaje de ‘la madre’ era clave. La serie hizo bien en escoger a una actriz no tan conocida, pero ya decidido, pudo integrarla más y mejor, más tiempo. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste