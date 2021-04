Mientras que el Gobierno federal jura y perjura a través de sus infomerciales políticos que está brindando una vacunación "para todos", cientos de trabajadores de la salud en Coahuila han tenido que recurrir un día sí y otro también con carteles en mano y bajo protesta a salir a las calles para exigir la vacuna anti-COVID. Ya les quedó claro que eso de que eran los "héroes" que enfrentaban la muerte en la primera línea de combate a la pandemia nomás no sirvió de nada, solo para las fotos y felicitaciones de boca para fuera. A la fecha en Coahuila hay más de 18 mil trabajadores de la salud pendientes de recibir el antígeno, y mientras el Gobierno federal les hace "fuchi" podrán seguir protestando, haciendo bloqueos en las calles y pidiendo la intervención de la Secretaría de Salud del Estado, pero las autoridades de la provincia no podrán hacer nada porque las mantienen a raya.

Y en el caso de los adultos mayores las cosas no es que estén mucho mejor que digamos, pues miles que recibieron la primera dosis hace dos meses siguen esperando noticias de los Vividores… Perdón, Servidores de la Nación, que ni por la feria volvieron. Y como para no perder la costumbre, cada vez que se pregunta por los pendientes del Plan Nacional de Vacunación, los funcionarios de la Secretaría del Bienestar en Coahuila nomás hacen mutis.

*****************

El que cerró semana con buenas y malas noticias fue el góber epidemiólogo y virólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme. Después de que en Torreón hizo campaña… Digo, recorrió la empresa Milwaukee Tools, que realizará un proceso de ampliación, y en Ramos Arizpe una empresa canadiense también le presentó su proyecto de expansión, don Miguel confirmó nuevas inversiones por el orden de 300 millones de dólares y la generación de más de 6 mil 500 empleos en los próximos meses, el miércoles, aunque no terminaba de celebrar cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a Coahuila y lo colocó junto con otras entidades donde de plano el tema de seguridad es cosa seria. Si bien la recomendación para los ciudadanos estadounidenses es para que "reconsideren" viajar a territorio coahuilense, a decir de nuestros subagentes, esto no le cayó nada bien porque de inmediato dijo "nos metieron en la bola". El "góber" luego luego rezongó y sacó los indicadores en materia de seguridad del SESNSP, que son positivos para el caso de la provincia; también los datos del Inegi en el sentido de que Piedras Negras es la frontera más segura del sur y del norte, además de la buena percepción que existe en materia de seguridad en La Laguna y en Saltillo. En modo rijoso e inconforme con la "alerta" no le quedó otra que respetuosamente enviar un escrito al Consulado para que hagan las precisiones pertinentes y que ya no involucren a Coahuila en esta problemática porque la realidad es muy diferente a las otras del listado, pues las inversiones y empleos lo demuestran. Para mitigar el mal momento, mejor se puso a concluir la fase de vacunación anti-COVID para los profes grillos del sindicato de maestros que el Gobierno federal busca replicar en otras entidades.

*****************

Nuestros subagentes, disfrazados de imprenta con sobreprecios, nos informan que, contra todas las especulaciones que se han hecho respecto al destino del partido de la "Cuatroté" en Torreón en lo que respecta a las boletas electorales para los comicios del próximo 6 de junio, resulta que no tendrán el logotipo de Morena. La eterna presidenta del oneroso Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, dejó clarito que les preocupa, pero si no hay candidato registrado, no hay emblema de partido. En la boleta aprobada para esta provincia, que son casi 550 mil, no existe el partido oficial y ya se mandó imprimir la documentación electoral, pero aunque a Torreón se le dejó en el último tiro de las impresiones, a más tardar el 10 de mayo, ya deben estar listas las boletas en Coahuila para seguir el procedimiento. Así que mucho antes de esa fecha deberá definirse si va el ex "hooligan" panista convertido a Morena, Luis Fernando Salazar, o habrá un relevo. Y como el IEC destina de su millonario presupuesto muy poco para las boletas, andan con el pendiente de la impresión.

*****************

Los que por fin se dieron cuentan de que estaban en campaña y pusieron a trabajar a los ediles del "Honorable" Cabildo de Torreón fueron los desgastados partidos políticos en Torreón. En un hecho histórico la grilla logró juntar la "liga de los becados"… Perdón, los regidores del PRI, Morena y "luisfernandismo", también conocidos como "independientes", para confrontar a los sobrevivientes de lo que queda de Acción Nacional. Como final de telenovela, eligieron el viernes para unirse y votar en contra de la gestión financiera del primer trimestre de 2021 y del mes de marzo, haciéndole montón al PAN; hasta exigieron la comparecencia inmediata de la tesorera municipal, Mayela Ramírez. Y como si fueran mejores amigos los Nacho, Corona y García, olvidaron el tiempo en el que se descalificaban y acusaban de corrupción e ineptitud mutuamente, así como la estridente síndica de minoría, Dulce Pereda (a la que sus compañeros señalaban de no estar bien de sus facultades mentales en otros tiempos políticos), para sumarse y señalar las irregularidades del programa de apoyo alimentario por parte del Ayuntamiento; hasta "advirtieron" que irían a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), como si de algo sirviera. Ante este híbrido partidista, el alcalde de Torreón, Sergio Lara, acompañado de los ediles azules que sobreviven, trató de defender y cuestionar que sus excompañeros de partido ahora les dieran la espalda a temas similares que hace unos meses aprobaban. A nuestros subagentes, disfrazados de plantas artificiales de la presidencia de Torreón, les llamó la atención que en esta "nueva alianza" haya dos operadores políticos activos: primero doña Dulce, quien dice ser la coordinadora de campaña, desde la comodidad del "home office", del candidato del tricolor al Congreso Federal, Antonio Gutiérrez Jardón, a quien por cierto manda solo y sin apoyo a las entrevistas y giras por las colonias bajo el argumento de que ella sabe tanto de elecciones que hasta hizo diputado local a Hugo Dávila; y por otro lado está Javier Gómez, la eterna mano derecha y también izquierda del suspirante de Morena a la alcaldía de Torreón, Luis Fernando Salazar.

Por cierto, bastante desesperado anda don Luis Fernando, a quien el despilfarrador Instituto Nacional Electoral volvió a negar el registro de la candidatura luego de que la Sala Regional del Tribunal Federal le regresara la apelación que presentó el candidato. Ya nada más le falta contratar botargas para promocionar su "proyecto", pues esta semana puso en los cruceros a varios "simpatizantes" portando cartulinas verdes con mensajes a plumón negro para promoverlo. Aunque parecían más vendedores de mangas para protegerse del sol o manifestantes por la falta de agua, lo cierto es que anda haciendo circo, maroma y teatro para mantenerse vigente, mientras sus dos contrincantes del PRI, "el mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, y del PAN, "el carnal" Marcelo Torres Cofiño, hacen campaña con toda comodidad y, claro, sobreviven a sus propios equipos de trabajo.