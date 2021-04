'Reglas electorales no las puso el INE', señala Lorenzo Córdova

Las reglas electorales no las puso el INE; el organismo no fue el que decidió que una falta grave, como el no presentar un informe de precampaña, puede llevar a la cancelación de una candidatura, puntualizó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

"Eso está en la ley y eso fue pactado como parte de las reglas del juego por parte de los actores políticos, de las y los legisladores. Se acusa a las autoridades electorales de interpretar, de sobre interpretar las normas, bueno, a ver, eso discutámoslo.

"Pero lo que yo digo es: si no gustan las interpretaciones de las autoridades electorales, ahí están los tribunales. Y por otro lado si no gusta lo que dice la ley, pues cámbienlo. Nada más que hay tiempos para cambiar", subrayó.

Al participar en el Manifiesto Nacional de Autoridades Electorales Locales, Córdova Vianello hizo un balance de lo que han sido siete años del modelo electoral que se tiene actualmente. No ha sido sencillo llegar a interpretar un sistema que en su momento fue profundamente controvertido.

"Había quien decía, cuando se expidió la ley en 2014, la reforma electoral, cuando comenzaba, que la tachó, que la tildó, yo mismo fui crítico en su momento como consejero del INE, no lo niego, pero una vez que las reglas del juego están pactadas, lo que nos toca es aplicarlas y actuar conforme estas reglas de juego", mencionó.

El consejero presidente, recordó que en su momento se dijo que la reforma de 2014 era impracticable, un mazacote, imposible de instrumentar.

Hoy siete años después, defendió, se sabe que la reforma no solo es funcional, sino que ha permitido un periodo de estabilidad política, pero sobre todo de alternancia nunca antes visto en la historia del país.

"Es decir, las reglas funcionan, no digo que sean sencillas, ustedes son los operadores jurídicos, somos los operadores jurídicos que hemos tenido que instrumentar estas reglas y sabemos que no son sencillas.

"En su momento se dijo que en la reforma electoral de 2014 era un atentado al federalismo electoral y la discusión sin duda está abierta, pero hoy sabemos que tuvimos que reinterpretar el federalismo en una lógica más como los alemanes de un federalismo colaborativo en donde cada institución, en cada nivel de gobierno tiene su propia responsabilidad y al final depende la una de la otra", señaló.

Explicó que se ha tenido un proceso natural de asimilación y puesta en práctica, de ensayo-error de un modelo que ha sido sumamente complejo y hoy es practicable.

"La clave se ha centrado en enfrentar los desafíos conjuntos que nos impone la reforma sin un supremacismo de parte de algunos, es decir, háganse a un lado que les vamos a enseñar cómo se hacen elecciones, por un lado, pero por otro lado sin un soberanismo que no nos llevaba a ningún lado; es decir, nosotros somos los defensores de la soberanía estatal y no vamos a permitir que el centralismo autoritario, desde el centro encarnado en el INE en primera instancia, con el Tribunal ya había varios años en los que se había avanzado, digamos, en donde los grandes conflictos locales terminaban en el Tribunal, pero no vamos a permitir que el INE se meta donde no le toca, vamos a defender la historia y la soberanía del Estado", exclamó.

Son posturas, añadió, que llevarían a una colisión inevitable y que iban a volver, ahí sí, impracticable la reforma electoral.

Lo que ha ocurrido, destacó, son colaboraciones de respeto, el INE no es un superior jerárquico de los Organismos Públicos Locales, por cierto, del mismo modo en que el Tribunal Electoral del poder judicial de la Federación no lo es de los tribunales estatales.

"A siete años me parece que hay una conclusión que es inevitable, aunque muchos quieran construir narrativas distintas, el sistema electoral funciona y el sistema electoral nos ha permitido, insisto, enfrentar un periodo de una enorme intensidad política, caracterizado por una serie de desafíos que aquejan al sistema democrático mexicano, pero también a todas las democracias en el mundo y nos lo ha permitido en términos generales, visto en retrospectiva, de una manera bastante positiva", indicó.

Lorenzo Córdova subrayó que la alternancia no hace más democrático a un sistema político, lo que hace la democracia es que existan las condiciones reales para que, si así lo deciden los ciudadanos con su voto, pueda haber alternancia o no.

"Ya si hay alternancia o no, eso lo deciden las y los ciudadanos, y si la hay o no, eso no vuelve más democrático el sistema político.

"Pero el hecho de que hayamos tenido un índice de alternancia tan alto es la mejor prueba de que esas condiciones que hacen democrático al sistema estaban ahí y no son producto de la generación espontánea, como me gusta decir, pero no les voy a decir por qué, mejor espérense un par de días y entonces ya sabrán, porque si no van a decir que estoy haciendo publicidad y esto es un acto oficial, así que tengo que mantener las distancias entre mis publicaciones", comentó.

Polarización

El consejero presidente del INE destacó que otro fenómeno reciente es el de la polarización, que se vive y pone en riesgo los sistemas democráticos.

"Y quiero ser claro, no es la polarización en sí, estamos en plenas campañas electorales. Es normal que en las campañas electorales los partidos se contrapongan, se contrasten, eleven el tono, hagan énfasis en todos los elementos de distinción, e incluso en la descalificación del contrario dentro de los límites legales. Las campañas son eso, causes institucionales para que esas diferencias que incluso llegan al grado de la polarización se puedan procesar institucionalmente", aseveró.

El problema, afirmó, es que la polarización que se ve está siendo cada vez más aderezada por fenómenos como o por elementos gravísimos, profundamente antidemocráticos como la intolerancia, en donde el adversario ya no es visto como un legítimo contendiente, con el que se tienen diferencias, pero al que se le respeta y al que se le reconoce validez en el juego, sino a un enemigo.

"El adversario es visto como alguien al que hay que combatir, eliminar, sobreponerse, someter y eso, eso sí ya no es democrático.

"El valor democrático por excelencia, claro la libertad y la igualdad, sin duda, pero es la tolerancia y el respeto, que sustentan la única manera de convivencia pacífica que ha inventado la humanidad en términos civilizatorios que es el sistema democrático"”, manifestó.

Recordó que han existido expresiones acerca de que el INE debe morir, ser exterminado.

"No lo dije yo, Es decir, perdón, estamos hablando de un lenguaje, de un discurso que es exactamente el mismo que antecedió uno de los peores experimentos autoritarios de la historia en el siglo pasado. Aguas con eso, porque cuando eso cobra carta de naturalización, cuando se legitima como un discurso válido, entonces el sistema democrático en su conjunto se pone en riesgo. Y ya no hablemos de las amenazas directas y los amagos", expuso.

Reiteró que a las autoridades electorales nos las van a amedrentar porque se tiene el compromiso democrático, no por valentía.

"Porque protestamos cumplir con la Constitución y por supuesto ya decidirán respecto a las decisiones que el INE ha tomado el Tribunal Electoral si están apegadas o no a la ley, a la Constitución, ese es el cauce institucional, no otro", puntualizó.