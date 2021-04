Identifican a agresor de maestra de Autónoma de Edomex

Octavio Alonso G. L. fue identificado por grupos feministas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y por el Partido Acción Nacional mexiquense como el presunto agresor de la docente de inglés de la Preparatoria número 5 "Ángel María Garibay", Jacqueline "N". Este hombre es la presunta pareja sentimental de la docente violentada física y verbalmente mientras impartía una clase en línea.

En redes sociales, colectivos feministas pidieron compartir la información, en la que señalaron al sujeto egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad del Valle de Toluca (UVT), originario de Toluca y militante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México.

Si bien hasta el momento autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se han pronunciado para confirmar la identidad del sujeto, el Partido Acción Nacional confirmó la información, señalando que será expulsado del instituto político y exigieron a las autoridades estatales el rigor máximo de la ley.

Los colectivos feministas, alumnos, docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México pidieron compartir la información en la que identifican a esta persona como el responsable de haber agredido a golpes a la maestra Jacqueline de la que ayer se viralizó un video que captaron sus alumnos en el momento en el que fue violentada, por haber tomado la computadora de su esposo.

Las activistas solicitaron no solo darle "like o me enoja" a la publicación, sino compartir la fotografía del presunto responsable de la agresión, pues señalaron que es necesario difundir el rostro del agresor, pese a que el plantel se pronunció al respecto, asegurando que están dando seguimiento al caso, e incluso el Rector de la UAEMex, Alfredo Barrera Baca expresó su rechazo a la situación y el acompañamiento de la víctima.

Las colectivas feministas de Toluca también se pronunciaron al respecto, manifestando apoyo a la profesora, alumnas y alumnos pegaron carteles en la puerta de Prepa 5, en solidaridad con ella.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México atiende de oficio este caso, exista o no denuncia, y la UAEMéx está dando seguimiento acorde a sus protocolos, pero las feministas pidieron a la sociedad civil recordar que el 9 de diciembre de 2019 la maestra Sonia Pérez Rodea fue víctima de feminicidio dentro del Teatro De Los Jaguares Uaem. El feminicida fue su exesposo, Edgar Rafael Delgado Peña, a quien ella había denunciado previamente, también ante autoridades académicas, y su denuncia fue ignorada.

Alumnos de la UAEMex piden ayuda para una maestra de inglés que durante clase fue violentada físicamente por su pareja pic.twitter.com/MyWW8ZXnMo — El Universal (@El_Universal_Mx) April 22, 2021