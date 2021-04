Camión derriba poste de luz y por poco aplasta a una camioneta

El accidente ocurrió en Brunswick, Ohio, cuando un camión que transitaba sobre una avenida con su brazo hidráulico levantado porque había acabado de realizar una entrega jaló unos cables de electricidad, los cuales provocaron que un poste de luz cayera sobre la calle.

Una camioneta tipo SUV estuvo a centímetros de haber sido golpeada por el pesado poste pero afortunadamente cayó detrás de ella y, de acuerdo al portal Cleveland 19, ninguna persona resultó herida y las autoridades cerraron temporalmente el paso de la avenida para reparar los daños.

A driver in Brunswick, Ohio, had a lucky escape after a truck accidentally knocked over an electricity pylon.

