Captan a enfermera 'usando la misma jeringa' para vacunar contra COVID-19

A través de redes sociales, se difundió la grabación en la que la enfermera del municipio brasileño de Altamira, es cuestionada por un hombre respecto al estado de la aguja con la que lo acababa de inyectar, ya que ésta se encontraba chueca.

El hombre le preguntó a la mujer 'por qué había dolido la aplicación', a lo que ésta respondió que era porque 'la aguja ya había hecho 10 agujeros'.

"Es la norma aquí, no podemos estar cambiando de aguja", dijo la enfermera.

