Félix Salgado Macedonio pide al TEPJF derecho de audiencia

El aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, informó que solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgue el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer sus razonamientos jurídicos para participar en la elección.

A través de su cuenta de Twitter, dijo que está en espera de que le "señalen día y hora".

El día de ayer se dio a conocer que el TEPJF pretende ratificar la resolución del INE que niega la candidatura a Félix Salgado Macedonio. El TEPJF prevé, por el contrario, dejar sin efecto la sanción a Raúl Morón —que busca la candidatura para el gobierno de Michoacán por Morena— y devolver el tema a ese órgano para que dictamine otra resolución.

Amigas y amigos: He solicitado respetuosamente al @TEPJF_informa me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora. MI PATRIA ES PRIMERO. ¡Hay Toro! pic.twitter.com/hkrL0d6Von — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) April 23, 2021

De acuerdo con el proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante, en el caso de Salgado Macedonio existen elementos para que no se le otorgue la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena, por no haber entregado informes de gastos de precampaña.