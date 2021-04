'Intente gritar para que se quitara'; menor 'abusado' por diputado de Morena busca justicia

El menor que supuestamente fue víctima de abuso sexual por parte del diputado de Morena, Saúl Huerta, habló para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, detallando cómo ocurrieron los hechos con el político, además de enfatizar que no busca obtener dinero a cambio, sino justicia.

De acuerdo a las palabras del adolescente de 15 años, los hechos que trascendieron durante el miércoles en un hotel ubicado en la calle Roma, de la colonia Juárez, ocurrieron después de que ambos llegaran a un Oxxo para realizar una recarga telefónica y que el menor pudiera comunicarse con sus padres.

El menor narra que en aquel momento Saúl Huerta, de 63, le ofreció comprarle un refresco a lo que él aceptó al no parecerle extraño, pero que al llegar al hotel, donde se supone se hospedarían en habitaciones diferentes, bebió el contenido de la botella y comenzó a sentirse mal.

"Me tomo el refresco, pero sabía amargo. Ya de ahí, de que tome el refresco, ya no podía. Me intentaba parar y me sentía muy mareado", detalló el joven, agregando que al llegar al hotel, pese a haberle asegurado la renta de dos habitaciones, el diputado sólo solicitó una con una cama.

Como el adolescente ya se sentía mal tras beber el refresco, no hubo reclamos por la renta de la habitación y terminó acostándose en la cama del cuarto adquirido, momento que Huerta entró al baño.

"Llego me acuesto, el diputado se mete al baño y cuando sale, el diputado Saúl Huerta sale totalmente desnudo".

Tras salir del baño, de acuerdo a las palabras del adolescente, el diputado se acostó a su lado, le bajó el pantalón hasta las rodillas y comenzó a hacerle tocamientos en sus partes íntimas.

"Empezó a hacer manipulación con mi pene y agarraba mi mano y la ponía en su pene".

Asegura el menor que intentó gritar y moverse, pero simplemente no podía por el efecto, que cree pudo haberle causado el refresco, así que se vio limitado a ver lo que el diputado le hacía.

"Me puso recostado boca arriba. Veo que se para y ahora sí se sube encima de mí y mis piernas quedan en medio de sus piernas. En ese momento agarra saliva, la pone en su pene y mi pene lo coloca directamente en su recto y empieza a hacer movimientos de arriba para abajo".

Tras un rato, el adolescente recuerda haberse quedado dormido y al despertar recordó todo lo que había pasado. Tras ir al baño, intentó salir de la habitación, pero el adulto no se lo permitió.

"No me dejaba salir hasta que le dije: bueno no voy a decir nada; déjeme salir ya me quiero ir de aquí", le dijo el menor al político, detallando que tras un rato logró salir del hotel y de inmediato llamó a su madre para contarle lo sucedido, quien le dijo que solicitara la ayuda de una patrulla.

Después de que pidió auxilio a la policía como su mamá se lo indicó, oficiales acudieron al hotel en búsqueda del legislador quien abrió la puerta y al ver a los uniformados intentó cerrar diciendo “estoy desnudo déjenme cambiarme” y minutos después fue detenido y remitido a la fiscalía".

“Se sube en mí y mis piernas quedan en medio de las suyas”, así nos contó el joven de 15 años cómo habría abusado de él @SaulHuertaOf, diputado de #Morena, en un hotel de la #CDMX. Este es su testimonio completo: pic.twitter.com/728Qqsfeaz — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 23, 2021

¿Qué relación hay entre el adolescente y el diputado de Morena?

El adolescente que asegura haber sido víctima de abuso por parte de Saúl Huerta, comenzó a relacionarse con éste al trabajar con él como asistente en la Cámara de diputados, asegurándole que 'lo ayudaría a entrar ala BUAP y a un curso de inglés, además de prometerle enseñarlo a manejar y convertirlo en su secretario personal', después de que se conocieran a través de la madre del menor, Guadalupe Lezama.

De acuerdo a declaraciones de la familia, la mujer conoció a Huerta en un tianguis de Puebla, donde éste les entregó una despensa como apoyo a la familia, debido a que su esposo estaba internado en el hospital por COVID-19.

"Yo lo conocí el 11 de abril trabajando en un tianguis en Puebla (...) Le comenté (a su hijo) que si quería trabajar en su campaña volanteando, poniendo lonas y mi hijo dijo que sí. 'Sí mamá quiero ir, quiero conocer quiero crecer' y yo le permití ir, pero eso no significa que yo le autorizara un abuso sexual", aseguró Lezama.

Tras lo ocurrido, el adolescente señaló que Huerta trató de comprar su silencio ofreciéndole dinero, pero el no busca beneficio económico a cambio, sino justicia.