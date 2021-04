Bolso en forma de silla miniatura genera desconcierto

Se vende en la página web de la tienda departamental Nordstrom, está diseñado por AREA y su precio es de 815 libras esterlinas, que son alrededor de 22 mil pesos. Se trata de una silla en miniatura con incrustaciones de cristales y una correa.

El producto ha sido criticado por su poca funcionalidad, pero también las extrañas reseñas que aparecieron en la publicación de Lexi Brown, la mujer en Twitter que publicó la imagen del bolso.

A hobby of mine is finding ridiculous items for sale at Nordstrom’s. This might be my best find yet. pic.twitter.com/racNtYs0jB