Video de un animal corriendo por la noche se hace viral

Las cámaras de vigilancia de la casa de Cristina Ryan, que vive en Florida, Estados Unidos, captaron una extraña figura caminando por la madrugada afuera de su vivienda y la escena filmada con visión nocturna es tan extraña que se hizo viral.

Ryan misma dijo bromeando que le parecía un dinosaurio, específicamente un velociraptor. Al respecto, dijo al canal Fox 35 News: “No se nos ha ocurrido ningún animal que pueda pasar a las 3:40 de la mañana por el jardín de casa caminando de esa manera. Igual es que he visto Parque Jurásico demasiadas veces, pero lo que veo es un velociraptor o cualquier otro dinosaurio pequeño. Algunos dicen que es un pájaro, pero parece tener patas frontales así que no sé. Creo que me quedo con la versión del dinosaurio”.

Internautas especularon de qué animal podría tratarse, algunos concordando que fuera un dragón de Komodo, aunque no haya estos animales en Florida; o incluso una iguana.

Pero en realidad se trata de un perro, cuya correa podría hacer pensar que tiene una cola enorme. La mala resolución de la imagen y la visión nocturna, simplemente permiten que la imaginación vuele. Y lo trágico es que el animal, dada la hora en que la escena fue filmada, se haya escapado de casa.