Destaca AMLO reforma sobre outsourcing; se publicará hoy mismo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario destacó la aprobatoria a la reforma para eliminar la subcontratación u outsourcing, que viene acompañada por el mejoramiento en el reparto de utilidades.

López Obrador señaló que se da en beneficio de los trabajadores, procediéndose a informar sobre la reforma a ocho leyes con lo que se pone fin al "abuso" de la subcontratación, anunciando que serán publicadas este mismo viernes.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, indicó que con la reforma, las empresas tendrán la obligación de repartir el 10 por ciento de sus utilidades, informando que serán 100 mil millones de pesos más en este rubro.

Invitado a la conferencia, Carlos Salazar Lomelí del CCE, aseguró que los empresarios están en contra de las factureras y destacó los acuerdos logrados con el Gobierno en esta materia, así como en el aumento al salario mínimo, reparto de utilidades, entre otros beneficios para los trabajadores.

APERCIBIMIENTO DEL INE

Tras exponerse el tema inicial de la "mañanera", en ronda de preguntas y respuestas, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el apercibimiento que ayer le realizó el Instituto Nacional Electoral para dejar de presumir logros de su Gobierno en las conferencias, sobre lo cual dijo no contar con suficiente información.

"Yo me enteré también por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que están ellos planteando. Vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo... para que cuidemos y no afectar", indicó.

"Yo he dicho y ha quedado de manifiesto que no voy a referirme a ningún partido ni voy a pedir que se apoye a ningún partido. Estoy en contra de que se utilicen recursos del Gobierno para favorecer a partidos o candidatos", añadió el presidente.