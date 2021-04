Asegura que proyecto agravará desabasto de agua en La Laguna

Para Amorita Salas Westphal, punto focal para la Carta de la Tierra en el Estado de Durango, el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna más que solucionar el problema de desabasto y arsénico en el agua, no solo no detendrá dichos problemas sino que los agravará, por lo que asegura no es viable y debe cancelarse.

"¿Qué se tiene que hacer para que se solucione? Controlar todos los pozos clonados ¿Qué quiere decir? Que con un derecho de agua tienes dos o tres pozos, quiere decir además que sacan toda el agua que quieren del subsuelo y esa agua es la garantía de resiliencia y sobreviviencia de toda la actividad económica, de la salud pública y de todo el desarrollo de las comunidades de la Comarca", recalcó. Además consideró que el proyecto del Gobierno federal generará un problema grave ya que se verá afectado el humedal como el Cañón de Fernández, área natural protegida, la cual se verá vulnerada. "Entonces no solo estás exacerbando el problema a futuro sino que ahorita inmediato vas afectar al Cañón", dijo Salas Westphal. Señaló que el hecho de que se afecte esta zona es un problema grave porque "a largo plazo afectas lo que llamamos la resiliencia de la población ante el cambio climático, entonces el arsenicismo y el desabasto de agua se van a aumentar y ahorita quienes están promoviendo esto, industrias como la lechera, lo que quieren es que la gente deje de pensar que ellos se acaban de agua" Para Salas si realmente se desea beneficiar a la población, además de detener la sobreexplotación de los pozos de agua profunda, es dejar el río vivo, correr por el lecho seco lo que genera una recarga de los mantos. Llamó a la ciudadanía a manifestarse en contra del proyecto y detenerlo. Aunque comentó que no se descarta el analizar un algún recurso en materia jurídica con apoyo de expertos en la Carta de la Tierra, aunque también comentó que en la región se cuenta con gente valiosa en legislación ambiental.