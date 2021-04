Muere mujer por suicidio en Saltillo; arribó a hospital sin signos vitales

Una mujer llegó sin signos vitales a una clínica de Saltillo, luego de que atentara contra su vida.

Fue alrededor de las nueve de la mañana de hoy que se generó el reporte de personas sin vida por suicidio en la Clínica del Magisterio.

Se trata de Miriam Abigail de 34 años de edad, quien fue identificada por su hermano de nombre Jair Misael en su domicilio en la colonia Bellavista.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con el hermano de la víctima, fue alrededor de las 8:40 de la mañana que se dirigió con ella para hablarle para que fuera a trabajar, no obstante, al pasar por el patio se percata de que ahí se encontraba ella.

Debido a que no reaccionaba, la trasladó en su vehículo particular hacia la Clínica del Magisterio, no obstante, pese a sus intentos por salvarla y que fue atendida por paramédicos, le manifestaron que ya no contaba signos vitales.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.