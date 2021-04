'Ay, el pi... Mier está diciendo que la votemos', reclama diputada en sesión

En la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para hablar de la Reforma al Poder Judicial, la diputada del Partido Encuentro Social, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, olvidó apagar su micrófono y soltó una grosería.

Mientras en la transmisión de la Cámara de Diputados se exhibía el tablero de asistencias y votaciones de la Comisión, la legisladora Reséndiz tenía abierto su micrófono y expresó: "¡Ay, el pinche Mier está diciendo que la votemos!".

Tras la expresión de la diputada del PES, se pidió a los legisladores que estaban por Vía Zoom que apagaran sus micrófonos.

Con 17 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el dictamen de reforma al Poder Judicial, que extiende por dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En días pasados, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, refirió que la reforma secundaria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que amplía dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal, saldría en lo que resta del último periodo ordinario de sesiones; antes del 30 de abril.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez-Leyva, en Grupo Fórmula, Ignacio Mier consideró que esta reforma es legal, pues es una ampliación del periodo en la presidencia de la Corte y de la Judicatura, no hay reelección, ni se está modificando la Constitución Política.

"¿Va a ser en este periodo? Sí. Sí la vamos a sacar en el sentido que determine el pleno (…) Yo creo que sí es legal, mi punto de vista es que sí es, está en un transitorio y no se está modificando la Constitución, no se va a reelegir, no dice en ninguna parte que se va a reelegir, se está ampliando para ejecutar concretamente esa reforma que todos aprobamos, entonces ¿quién la va a ejecutar? Te digo que de repente en nuestro país suceden milagros que hace 21 años no sucedían", declaró.

#LaRevelación | Diputada del PES da conocer la instrucción de #Morena para votar a favor del dictamen que ampliará el mandato de Arturo #Zaldívar como presidente de la @SCJN "Ay, el pinche Mier está diciendo que la votemos” pic.twitter.com/dbwBwp1iCh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2021