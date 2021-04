Guerra en Chavez Ravine

Si de algo estamos seguros en estas primeras tres semanas del beisbol de las Grandes Ligas, es la batalla y como ya se había pronosticado, en la división oeste del Viejo Circuito entre los actuales monarcas y los Padres de San Diego que, el pasado viernes 16, se enfrentaron en Petco Park donde, el equipo que dirige Jayce Tingler, rescató el último de la serie el pasado domingo mientras que, la escuadra de Los Ángeles, por primera vez en la campaña, sumó dos derrotas de manera consecutiva ya que, el lunes anterior al comenzar una miniserie de dos partidos en Seattle, cayó en el primero frente a los Marineros pero un día después, el beisbolista mexicano del momento como lo es Julio Urías, lanzó una joya de pitcheo al ponchar a once bateadores del equipo que dirige Scott Servais lo que ha sido la más alta de su carrera.

El día de hoy en Dodger Stadium, comienza una segunda batalla entre los campeones y los Padres a una serie de cuatro encuentros donde es evidente de que, a Manny Machado, no lo van a tratar bien cuando aún en la memoria de los aficionados del equipo local, está el momento y en el que todos vimos leer los labios del dominicano en el último de la serie divisional del año pasado cuando, el antesalista de San Diego, le pescó un lanzamiento a Clayton Kershaw y depositó la esférica detrás de la barda y que, inmediatamente, arrojó con fuerza el bat dando a entender, que no simpatizaba con la escuadra angelina y como posteriormente, le recordó el “diez de mayo” a sus antiguos compañeros por lo que, lo más seguro, es que el exjugador de los Orioles, no la va a pasar bien desde hoy hasta el próximo domingo en Chávez Ravine.

Y otros que la están sufriendo cuando juegan fuera de casa, son los tramposos de los Astros ya que, cada vez que tienen que salir del Minute Maid Park, todos los aficionados les dicen hasta de que se van a enfermar después de la canallada que hicieron en el “clásico de otoño” del 2017 y que, comprobado está en la serie de campeonato de la liga americana de ese año cuando, en el séptimo partido, el malandro de José Altuve, le pegó el cuadrangular de la victoria en contra de Aroldis Chapman y los Yankees y como toda la bola de sus cómplices y siendo esto tan natural cuando un jugador produce la del gane para dejar tendidos en el terreno de juego a los contrarios sus compañeros le quitan la camisola, esperaron a que el tramposo venezolano se metiera a la caseta para quitarse el aparato vibrador y entonces salir el muy descarado a dar la entrevista (¡Que poca!)

Por otro lado y uno de los equipos de mayor tradición como son los Yankees, también están sobrellevando, por lo pronto, una situación a como no quisieran su fanáticos y aunque el pasado fin de semana ya muchos aficionados estaban con el pendiente, un periodista comentaba de que se tomarán las cosas con calma ya que apenas se tenía el nueve por ciento de actividad de la temporada pero hay que considerar de que, tanto los juegos de este inicio así como los de al final de la temporada, valen exactamente lo mismo por lo que si se continúa de la misma manera, pues entonces si habrá un fracaso para los Mulos.

¡QUE VIVA EL BEISBOL!

Rodolfo Cerpa Robles