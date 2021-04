'Casos aislados', venta de falsas vacunas antiCOVID, dice AMLO

Luego que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris) alertara sobre una posible venta de vacunas falsas contra el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se están realizando investigaciones porque no se tienen denuncias presentadas.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que se han presentado casos aislados de vacunas falsas como las que se intentaban enviar del aeropuerto de Campeche a Honduras.

"No tenemos mayor información, algunos casos aislados, sonados porque se hizo propaganda en contra de nosotros en el caso de... se acuerdan de las vacunas que las llevaban creo que a Honduras, antes un caso en Monterrey, pero no más, afortunadamente", señaló.

"Presidente, ¿entonces se está haciendo investigación sobre esta venta?", se le cuestionó.

"No, porque no tenemos denuncia, que yo sepa sobre vacunas falsas, no hemos tenido", contestó.