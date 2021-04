Gemelas separadas al nacer, se reúnen 36 años después

Molly Sinert y Emily Bushnell, gemelas nacidas en Corea del Sur, que fueron separadas y adoptadas por familias diferentes en Estados Unidos, finalmente se reencontraron para su cumpleaños número 36.

Sinert había crecido en Florida y Bunshnell en Pensilvania, pero ninguna sabía de la existencia de la otra, hasta que la hija de Bushnell, Isabel, de 11 años, decidió hacer un análisis de ADN para saber más sobre los antecedentes y la genética de su madre.

"Quería hacer la prueba de ADN porque [mi madre] era adoptada", explicó la niña en el programa 'Good Morning America', de la cadena ABC. "Quería saber si tenía más familia por su parte", añadió Isabel.

Alrededor de la misma fecha, en marzo pasado, Sinert también se realizó un análisis de ADN. "Hice clic en el pariente más cercano y no lo entendía", comenta, sobre el resultado que indicaba ‘compartía 49.96 % de ADN con esta persona y probablemente era su hija’. "Obviamente, eso no era correcto, porque nunca he dado a luz, no tengo hijos", dice.

Finalmente, se dio cuenta que la prueba hablaba de la hija de su hermana gemela. "Inmediatamente se llenó un vacío en mi corazón. Aunque tengo una familia que me quiere y me adora y que ha sido absolutamente maravillosa, siempre hubo un sentimiento de desconexión. Descubrir que tenía una gemela idéntica lo aclaró todo. Todo tiene sentido", afirma Sinert.

Las hermanas se pusieron en contacto y descubrieron que habían compartido muchas experiencias similares a lo largo de su vida. Se encontraron en Florida el pasado 29 de marzo, el día que cumplieron 36 años. "Ese fue el momento más feliz de mi vida", contó Bushnell. "Me han robado los últimos 36 años de una vida que podría haber tenido con mi gemela. Pero, al mismo tiempo, estoy muy agradecida y emocionada por lo que me espera".