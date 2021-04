Acusada en audiencia virtual muestra por error los glúteos de un paciente

“Alguien parece estar recibiendo una inyección en el trasero mientras comparece en una audiencia virtual”, escribió David Ovalle, reportero del periódico The Miami Herald, en su cuenta de Twitter, con una captura de pantalla de la escena.

La audiencia se llevaba a cabo en Florida, Estados Unidos, en un caso contra Niurka Agüero, acusada de hurto mayor en tercer grado.

"Al parecer, durante el periodo de espera previo a la presentación del caso ante el juez, Niurka Agüero estuvo involucrada en algún tipo de procedimiento que implicaba que un varón recibiera una inyección en la nalga, lo que parece haber transmitido inadvertidamente a través de Zoom", dijo Ed Griffith, portavoz de la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Miami-Dade, a Insider

“No hace falta decir que parece que todos los implicados en la llamada del tribunal a través de Zoom se sorprendieron", añadió Griffith.

"Antes del covid-19, siempre decía que el juzgado de Miami era el teatro más absurdo de la ciudad, y la entrada era gratuita. Nada ha cambiado en la era del Zoom", comenta por su parte Ovalle, respecto al curioso incidente.

MIAMI ZOOM COURT: We’ve reached peak 305. Someone appears to be getting a butt injection while appearing in a virtual hearing pic.twitter.com/2bRK3IATQz