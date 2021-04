Delitos migratorios en México aumentan en un 70 por ciento

Los delitos migratorios se elevaron en un 70 por ciento en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del 2020.

De acuerdo con datos oficiales presentados ayer en la conferencia matutina, entre enero y marzo se registraron 357 delitos de ese tipo, mientras que en el mismo periodo de 2020 sumaron 210.

El subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, refirió que el aumento de estos ilícitos guarda relación con el tráfico de migrantes.

-¿Cuáles son los delitos migratorios que aumentaron 70 por ciento?, se le preguntó al término de la conferencia en Palacio Nacional.

"El tráfico de los migrantes, el tema del tráfico humano", aseguró.

El aumento de los delitos migratorios reportado por la SSPC coincide con la nueva ola migratoria desde Centroamérica, y el creciente fenómeno de los niños migrantes no acompañados.

Durante la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la necesidad de cuidar y dar seguridad a los migrantes.

"Y que parte de la seguridad es ordenar el flujo migratorio para que no entren al territorio nacional sin ninguna protección", señaló.

"(Para que no) atraviesen todo el territorio, lleguen al norte, donde desgraciadamente hay muchos riesgos de violencia, y se les afecte, que se les agreda, que se les dañe".

Refuerzan plan

El mandatario confirmó que durante la reunión que encabezó el martes con gobernadores y alcaldes de la frontera sur, se acordó reforzar las acciones en esa región ante lo que calificó como una situación delicada.

"Hemos tomado la decisión de reforzar las acciones en la frontera sur, darles atención a los niños. No quiero dar números, pero sí vamos a trabajar con más intensidad en la frontera sur", comentó.

"No queremos desgracias, no queremos actuar sin prevenir ante una situación delicada. El presupuesto se va a definir la semana próxima, pero no hay límite, porque es un asunto humanitario".

El presidente adelantó que el plan estará listo la próxima semana, aunque confirmó la participación de las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad, Bienestar, Medio Ambiente y Salud, además del DIF.

"Se va a hacer cargo (el DIF) de establecer refugios para niños, para protegerlos. Y, repito, lo vamos a hacer de manera coordinada con las autoridades locales", añadió.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que su Gobierno busca evitar "aquello que sucedía con frecuencia" en Tamaulipas, en referencia a las masacres de migrantes.

"También lamentamos que hace poco, en un municipio de la frontera de Tamaulipas, en Camargo, asesinaron, quemaron a 19 migrantes del hermano país de Guatemala", recordó.