vibremospositivo

EL FOMO ¿SABEMOS REALMENTE LA GRAVEDAD DE ESTE FENÓMENO?

Es muy chistoso y al mismo tiempo muy triste y preocupante la forma en que los jovenes conviven entre ellos en los últimos años , pero que se ha acentuado con la pandémia, cuando yo era joven, no hace muchos años, conviviamos entre nosotros en fiestas, reuniones, salidas a pasear o al cine y siempre absolutamente siempre nos comunicabamos via telefonica o en persona; Lo normal era que si tenias una relación ya sea de amistad o de cualquier tipo con alguien, era una persona a la que por lo menos habías visto en persona una vez en la vida.

Con las redes sociales eso ha cambiado mucho, creo que las redes sociales son una herramienta maravillosa para ciertas cosas, pero a veces, la verdad me preocupa los efectos negativos que pueden traer en los chavos.

Hace unos meses escuche que mi hija platicaba con una amiga y le decia: "No sabes que FOMO, todos estaban en una fiesta en Acapulco, lo vi en insta, nadie traía cubrebocas y estaban todos juntos!! Acaso somos las únicas que nos seguimos cuidando? Como es normal que los antros esten abiertos y que la gente vaya y le importe un pepino contagiar a sus papás o abuelos?" Claro que saben que las que estan haciendo lo correcto son ellas pero igual les dío FOMO.

Obviamente yo ya habia escuchado la expresion FOMO antes, con 2 adolescentes en mi casa no se puede esperar que uno no sepa esos terminos de chavos, pero mucha gente de "mis épocas" no sabe que es FOMO y la gravedad que este fenomeno puede causar en los chavos.

FOMO: viene de sus siglas en ingles: Fear of missing out, (Miedo a perderse algo). El problema con este fenómeno es que a la mayoria de los chavos les esta afectando no estar en todos y cada uno de los eventos sociales ya que se sienten rechazados o ignorados, antes si no estabas incluido en una reunion no te enterabas y listo, "Ojos que no ven corazón que no siente", pero con las redes sociales eso ya no existe y esta causando graves daños psicológico en jovenes que tienen baja autoestima e incluso en adultos.

Obviamente no se puede estar en todos lados, pero muchos lo pretenden. Y eso es un problema, porque los que lo intentan caen en la frustración y la ansiedad, consecuencias inmediatas del Fomo. Según los últimos datos publicados, el 60% de los usuarios de las redes sociales confesaron tener miedo a perderse eventos, noticias o actualizaciones cuando no estaban conectados. Es más, el 33% de esos encuestados reconocieron consultar sus redes sociales nada más levantarse.

Los datos demuestran que cada vez hay más gente que no comprende que vivir sin contarlo no es vivir, Existe una anécdotaque expresa exactamente lo que estamos viviendo: El es un chavo que nunca tenía suerte con las mujeres, una noche en un bar conoce a una chava guapísima que por azares del destino le hace caso y se la pasan increible hasta la madrugada...

Más en la página 4