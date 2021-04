Exige personal médico de Saltillo vacunas antiCOVID

Ante la falta de respuesta para la aplicación de la vacuna anti-COVID, personal médico se manifestó en la Secretaría de Salud del municipio de Saltillo.

Fue durante la mañana de ayer miércoles que una centena de personas arribaron a las instalaciones de la Secretaría de Salud con pancartas para exigir información sobre su proceso de vacunación.

"Me piden salvar el Estado, pero no me han vacunado", "Nuestra vida también cuenta" y "Vacuna para el 100 % de los trabajadores de la salud", fueron algunas de las frases que se podían observar en la manifestación.

Los protestantes indicaron que no forman parte de la atención a pacientes COVID, pero sí de áreas administrativas y estas continúan en labores, por lo que ante esta situación han sufrido contagios.

Entre las personas que acudieron a esta manifestación se encuentra personal del Hospital General de Saltillo, del Hospital del Niño y del Centro de Salud Mental.

El secretario de Salud, Roberto Bernal, ha indicado que no se ha dado fecha para inmunizar a este sector, y se calcula que son 22 mil personas las que faltan de vacunar.

Por su parte, el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha indicado que la orden fue vacunar al total de los trabajadores de la salud y que deberá investigarse la causa por la que hubo personas excluidas.

Asimismo, recalcó que deberán esperar a que nuevas vacunas se envíen para este sector.

La manifestación registrada en Saltillo no es la primera en su tipo; Torreón también ha tenido protestas y bloqueos de calles para pedir vacunas.

Además, en otros puntos del país se ha replicado la misma petición.