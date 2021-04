Personal de salud pide vacuna contra COVID en Saltillo

Ante la falta de respuesta para la aplicación de una vacuna antiCOVID, personal médico se manifestó en la Secretaría de Salud de Saltillo.

Fue durante la mañana de este miércoles, que una centena de personas arribaron a las instalaciones de la Secretaría de Salud con pancartas para exigir información sobre su proceso de vacunación. "Me piden salvar el estado, pero no me han vacunado", "Nuestra vida también cuenta" y "Vacuna para 100% de los trabajadores de la salud" fue parte de las frases que se podían observar en la manifestación.

Los protestantes indicaron que no forman parte de la atención a pacientes COVID, pero si de áreas administrativas y estas continúan en labores, y con trato directo. Ante esta situación han sufrido contagios.

El secretario de Salud, Roberto Bernal, ha indicado que no se ha dado fecha para inmunizar a este sector. Son 22 mil personas que falta de vacunar.

