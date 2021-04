'Un manoseador no va a ser gobernador', dice candidata del PRI por Zacatecas

Bajo la consigna de que "un manoseador no va a ser gobernador", la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidata al gobierno de Zacatecas, Claudia Anaya Mota, condenaron la acción del candidato de Morena a la gubernatura de esa entidad, David Monreal Ávila, quien fue captado tocando los glúteos a su compañera y candidata a la alcaldía de Juchipila, durante un mitin proselitista.

Luego de que la presunta agraviada negara los hechos y acusara a la oposición de tratar de dañar su imagen y la de Monreal, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, afirmó en sus redes sociales que resulta inadmisible la conducta del candidato de Morena en Zacatecas, y preguntó, ¿Si eso hace en público, qué hará en privado?

La candidata priísta a la gubernatura de ese estado, Claudia Anaya, exigió una disculpa pública de David Monreal y que las autoridades electorales abran una carpeta de investigación por la evidente violencia política de género. "En Zacatecas, un manoseador no va a ser gobernador", aseguró.

En un video que subió a su cuenta de Twitter, Anaya alertó que la violencia contra las mujeres "no se puede normalizar, no se puede dejar de lado, debemos denunciarla, rechazarla".

Advirtió que la espiral de violencia de género es siempre ascendente, empieza siempre con cosas pequeñas que se van normalizando y luego se toman a juego o a burla.

"Pero hay millones de mujeres que sufren de acoso laboral, por su condición de ser mujer, hay millones que sufren acoso sexual, los tocamientos no son admisibles, no son permitibles (sic), vivimos en un país que cada día tiene más feminicidios, que son muertes violentas por el simple hecho de ser mujeres, por eso es importante que no se normalice la violencia contra las mujeres, no lo podemos permitir", sostuvo.

Por su parte, el Organismo Nacional de Mujeres del PRI (OMPRI), aseguro también vía redes sociales, que es "inadmisible que durante un evento de campaña de David Monreal se ofenda a las mexicanas, al nombrarlas como: ‘pinches viejas’", en referencia a Marco Flores, vocalista de la Banda Jerez, quien así habló de las mujeres.

