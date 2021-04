Películas de ciencia ficción que no son tan malas como las pintan

Hay muchas películas diseñadas para el entretenimiento ligero; sencillas, con buena realización pero trazadas en un estándar que pide también no exigirles demasiado.

Estas son algunas cintas de ciencia ficción, criticadas en negativo, pero no tan malas como se les señaló, en parte porque no son más que un entretenimiento sin más pretensiones, que no lo hace tan mal en este rubro.

Pandorum

Misterio, acción y ciencia ficción, la combinación es extraña pero funciona, en su mayoría. La tripulación de una nave enviada a poblar un nuevo mundo, descubre que se han salido de curso.

Daybreakers

La trama es genérica pero el concepto propositivo: un mundo en que vampiros son la población predominante, la humanidad que aún queda pelea por su salvación, y por revertir la transformación.

The Book Of Eli

Una distopía postapocalíptica de pronto demasiado cliché, pero que igual funciona, un hombre recorre un viaje para preservar un importante libro, que se topa con un villano igual de ágil que él.

Oblivion

Es lo que cualquiera esperaría de una historia pasajera y distractora. Ideología religiosa aparte, sigue a un hombre peleando contra ‘alienígenas’, que descubre nada es lo que parece en la batalla.

Predators

La cinta de 2010 se inserta en un mundo ficticio bien conocido y le da su propio giro. Las ideas no serán novedosas, pero la ambientación y el predecible pero claro camino trazado, dejan su huella.

Cell

Basada en un libro de Stephen King, la idea de sobrevivientes a una ‘señal de celular’ que vuelve a las personas ‘zombis’, no convenció. No capta la esencia metafórica del texto, pero no es desastre.

Skyline

Es una pena que sea recordada como un fracaso, porque a pesar de no ser tan creativa en su trama, la invasión extraterrestre de la que trata, tiene bastantes ideas interesantes que valen la pena ver.