Mujer y su amigo son asesinados a tiros por el esposo de ella en restaurante

De acuerdo a la información difundida por medios internacionales, los hechos trascendieron durante el día 5 de este mes en el restaurante asiático 'Music BBQ Bar', ubicado en Monterey Park, California, EUA, donde Jing Yixin, de 38 años, irrumpió en el lugar disparando contra Zhaiming Li, de 37, con una pistola que sacó de una bolsa blanca que llevaba con él.

Un video registrado por cámaras de seguridad del restaurante, muestra a la mujer que fue identificada como Ling Ling Wang, de 36, forcejear contra Yixin, antes de que éste la acribillara y saliera del lugar.

TWO ASIANS EXECUTED IN ASIAN RESTAURANT: A MALE AND FEMALE!

NO Outraged Editorials or Commentary From Asians!

Because The Killer Was ASIAN and NOT Black!

White Media Runs Video of Black 'Attackers' Over and Over But Is Hiding THIS Footage - But I WON'T! pic.twitter.com/TUJjqKcMMi