Casa en venta se hace viral porque el corgi con que se promueve ‘no viene incluido’

Una casa en venta en California se hizo viral porque las fotografías con que se promueve la propiedad incluyen a un perro corgi que encantó a los internautas, destrozados al enterarse que la mascota no viene incluida con la casa.

La propiedad ubicada en Los Ángeles cuenta un patio, varias recámaras y un diseño moderno, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el perro corgi que aparece en las imágenes, recoge el diario Mirror.

“No hagan esto con sus anuncios, no puedo resistirme”, dijo un usuario en un video compartido en redes sociales, decepcionado de leer que el perro no es parte del trato. Su sentimiento fue compartido por muchos más internautas, que dijeron también se sentían desairados de que el corgi tan adorable no viniera junto con la casa.