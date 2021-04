'Basta de calumnias'; candidata de Morena asegura que no sufrió acoso

Después de que el candidato a la gubernatura de Zacatecas por Morena, David Monreal Ávila, fuera señalado por 'acoso sexual' contra su compañera, Rocío Moreno Sánchez, ésta salió en defensa de ambos asegurando que 'no hubo tal falta de respeto' y que 'todo es una calumnia para desprestigiarlos'.

La polémica surge en tono a un video difundido en redes que muestra a Monreal Ávila en un evento de campaña realizado en el municipio zacatecano de Juachipila, lugar donde fue captado 'tocando' a su compañera Rocío Moreno, candidata a la presidencia de dicha localidad.

Tras los señalamientos y críticas, la misma Moreno Sánchez se pronunció a través de un video para 'desmentir las causaciones' contra su compañero.

"Acabo de ver un video circular en las redes sociales donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La Cuarta Transformación va a llegar a Juachipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado. Vamos a ganar", señaló la candidata en su video.

Como era de esperarse, las declaraciones de Moreno dividieron opiniones entre internautas.

La “oposición” ya encontró el camino para desprestigiar a cuanto candidato de MORENA se les ocurra, no pretenden ganar en las urnas sino con mentiras. Ahora le tocó el turno a David Monreal, afortunadamente la implicada (Rocío Moreno) sale y aclara prontamente. pic.twitter.com/bn0nJcSvrG — fABIOLA (@fabbiolaCastro) April 21, 2021