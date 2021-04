Ya en la tercera semana del inicio de las campañas electorales, y con un nuevo "look" para ajustarse a su frase "mi barrio me respalda", que no es que le crean mucho que digamos porque su "barrio" es la privada donde el metro cuadrado es el más caro de la ciudad, el ex "hooligan" panista convertido a Morena, Luis Fernando Salazar, cuya candidatura aún se encuentra en "veremos", ha sabido explotar la estrategia de hacerse la víctima del oneroso Instituto Nacional Electoral. Como no hay día que no se le lance a la yugular al órgano electoral con los representantes de los medios de comunicación, sin despeinarse, ha estado haciéndose más propaganda que los propios candidatos autorizados por las autoridades, convenciendo a quien lo escucha de que va a ser el candidato. La novedad, para seguir con los reflectores encima, es que aceptó la oferta…

Perdón, el apoyo del casi extinto partido de la Unidad Democrática de Coahuila, y coto personal de otro suspirante que también litiga contra el INE, Evaristo Lenin Pérez. Aunque los udecistas no tienen presencia en estos lares, e incluso once de cada diez ciudadanos ignoraban por completo que tenían candidata a la alcaldía de Torreón, "Estrella" -que ni en su casa- declinó a su favor. Pese al show mediático que armó, si el oneroso INE le da otro revés, de nueva cuenta don Luis Fernando se inconformará ante la Sala Regional Monterrey del TEPJF, que es donde se resuelven los procesos locales y así pasará el irrecuperable tiempo. Pudiera ser para los primeros días de mayo que haya novedades. En tanto, el morenista fitness seguro se lanzará de la tirolesa del Bosque Urbano o se pondrá a bailar cumbias, nomás para seguir llamando la atención.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de jeringa llena, nos reportan desde la "capirucha" del pan de pulque que, en lo que encuentra un secretario de Educación que sí trabaje, el "góber" epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme, casi con bata blanca y guantes de esos azules, llegó ayer antes de las ocho de la mañana a las instalaciones del 69 Batallón de Infantería para supervisar el arranque de la vacunación para los maestros y maestras de la provincia de Coahuila. Desde ahí monitoreó las nueve sedes de inmunización en el estado y el reporte fue que se realizó con agilidad, sin contratiempos. Y como no nada más fue a ver y ahora que lo dejaron meter las manos los que brillaron por su ausencia fueron los Servidores de la Nación, el "góber" se llevó también al secretario de Salud y junto con los mandos militares atendieron detalles imprevistos, hasta de transporte y registro, de manera que el proceso fluyó con rapidez, sin aglomeraciones. Don Miguel ya no lanzó sus dardos envenenados a la "Cuatroté", refiriéndose a la fase de inmunización de adultos mayores, que tuvieron que pasar penurias y esperas de más de seis horas en filas, ya que los "correcaminos" no aceptaron ayuda del Gobierno estatal ni municipal; es más, ni los dejaban arrimarse. Para avanzar en la fase de vacunación de los profes se hizo una planeación de dos semanas para integrar el padrón de nombres y escuelas donde trabajan. Dicen los subagentes que saltaba de gusto, porque con el gremio magisterial, que es tan "grillo" en sus tres secciones, ahora sí hubo coordinación en todo y esperan terminar de vacunar el viernes con todos los registrados, hasta los intendentes y vigilantes; aunque la verdadera razón de esa eficiencia, según los subagentes expertos, es que como ya nadie aguanta a los chiquillos en casa ahora sí todos tuvieron un objetivo común.

A propósito de la vacunación de los profes para reanudar posteriormente las clases presenciales o por lo menos en formato híbrido, nuestros subagentes nos reportan el gran problema que se avecina no solo por la restauración física que requieren cientos de planteles educativos, sino por un tema que es de vital importancia dentro de las acciones preventivas del COVID-19: todas las escuelas deberán contar con agua potable de manera permanente, no tanto por la ingesta, sino por el lavado frecuente de manos y por el hecho de que los servicios sanitarios deben estar higienizados y controlados como nunca antes. La preocupación surge porque no se sabe si las autoridades municipales, así como fueron tan diligentes en la pintura de canchas, bardas y salones, lo serán ahora para obligar al Simas a que cumpla con esta urgente necesidad, que tampoco atiende en las colonias, con infinidad de pretextos que nadie cree.

***

Con la recuperación de la libertad del empresario más vigilado por la "4T", Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México luego de llegar a un acuerdo resarcitorio con el Gobierno federal y Pemex, a quien le tendrá que pagar en "abonos" los 216 millones de dólares que tanto decía no haber disfrutado, todo parece indicar que nuevos vientos soplarán para la economía de las miles de familias de la región Centro de la provincia, que desde que la siderúrgica entró en problemas legales ha vivido un desastre económico y un viacrucis por el que harto se pidió al Gobierno federal la declaratoria de "emergencia económica", algo que nunca pasó. Incluso algunos representantes sindicales de esos que incrementan su patrimonio más que los dueños de la empresa ya andan convenciendo a los trabajadores de que reculen de sus intenciones de jubilarse anticipadamente o aceptar liquidaciones a modo, porque dicen que las negociaciones tendrán mejores condiciones con los nuevos propietarios de la fundidora, quienes heredarán además de los activos los enormes pasivos de los sindicatos.

***

De acuerdo a los reportes de nuestros subagentes, disfrazados de escritorio empolvado de la poco eficiente Auditoría Superior de la Federación, esta semana habrá más "novedades" y algunos ediles pudieran llegar a portar brazalete electrónico en los próximos meses, algo parecido a lo que pasó con el exalcalde del Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, Evaristo Madero. Finalmente la dependencia desde hace muchos años bajo la mano del priista… Perdón, auditor Armando Plata Sandoval, se pondrá a trabajar en las denuncias pendientes, y como no hay plazo que no se cumpla, la lista va contra los alcaldes de Francisco I Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, mejor conocido como "El Boticario"; de Matamoros, Horacio Piña Ávila, ambos del partido de moda, Morena; la panista de San Pedro, Patricia Grado; y para que no digan que la cosa es partidista también tienen "en la mira" a los priistas Ángeles Flores Torres, actual alcaldesa de Zaragoza, y el exalcalde de Viesca Óscar Jaramillo Muruaga, todos, a decir de los subagentes, con un amplio expediente de "travesuras" realizadas bajo la cobija del erario. No cabe duda de que en tiempos de campañas electorales la justicia se pone más efectiva.

***

Donde las campañas electorales no más no prenden ni con pirotecnia de esa de Tultepec es en La Laguna de Durango, donde el próximo 6 de junio se elegirán no solo los distritos federales para el Congreso de la Unión, sino también a los becarios del congreso local, la mayoría de los cuales no hallan cómo llamar la atención de la apática ciudadanía, que parece más interesada en una final del futbol haitiano que en sus trasnochados discursos, que lo único que han hecho es tapizar la región de propaganda. Con todo y que en la provincia de los alacranes ahora juegan como nuevos mejores amigos los archirrivales de siempre, PRI-PAN-PRD, contra el partido de moda, Morena, las campañas podrían clasificarse como unas de las más grises de los últimos tiempos, con algunos detalles, por ejemplo que al parecer los muchachos de la unidad de delitos electorales de la Fiscalía General de la República harán una visita a Lerdo, donde casi todo el aparato municipal se ha volcado a la campaña de la primera dama Susy Torrecillas, quien suspira por una curul en el congreso local. Al parecer el marido de la candidata, el alcalde priista Homero Martínez, ha puesto a sus subordinados a llevar despensa y atender los servicios públicos de las colonias donde hace campaña su mujer, por lo que sus oponentes se han dedicado a registrar todas esas travesuras para balconearlas con las autoridades.