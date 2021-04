¿Hacia donde vas?

Muchas veces nos encontramos perdidos, sin rumbo, sabemos que queremos salir de donde estamos, que no nos gusta,que no estamos cómodos, pero no sabemos hacia dónde queremos ir. Es muy común que a muchas personas les suceda esto, a mí me ha pasado.

De repente te encuentras en un trabajo que no te gusta o donde no estas cómodo/a o estas con una pareja que no te llena emocionalmente pero ahí estas. Sabes que eso no es bueno para ti, que quieres cambiar, quieres sentirte pleno/a, haciendo cosas o estando con personas que te generen un bienestar, pero al momento de preguntarte ¿Qué tipo de trabajo quiero? ¿Quiero trabajar para alguien o tener mi empresa/ proyecto? ¿Qué tipo de empresa/ proyecto quiero tener? ¿Hacia dónde quiero que vaya mi vida? ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? ¿Cuál es mi pareja ideal? Te quedas en blanco, te respondes vagamente con algunas ideas escuetas que salen de tu mente. Sabes que quieres sentirte bien, pero realmente no sabes que quieres.

Personalmente me costó mucho saber hacia donde quería que vaya mi vida, tenía nociones de lo que quería, pero no estaba segura, que ser actriz o mejor productora o quizás aeromoza y porque no ser asesora inmobiliaria en el caribe. Cuando me preguntaban cómo me veía a unos años, no sabía que responder, no me veía, me frustraba un montón eso y no lograba verme. Creo que allí fue cuando empecé a darme cuenta de que no estaba siendo honesta conmigo, que no me estaba conectando y estaba dejándome fluir con la vida, que está buenísimo, pero cuando fluyes sin un plan, sin una meta, es muy probable que vayas de lugar en lugar sin llegar a ningún sitio en concreto como me ha pasado a mí en su momento.

Creo que aquí lo importante es poder reconectarse con uno. Siempre tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Hay que intentarlo, no se pierde nada con intentar. Y tú me dirás perfecto ¿y cómo hago eso? Bueno lo principal es que definas que quieres para tu vida, como te gustaría que fuera tu vida de acá a 1 año, luego a 2 años y puedes hacerlo hasta por 5 años. Puedes empezar escribiendo ideas, sueños que tengas y empezar a investigar dentro de ti mismo/a que es lo que te gusta hacer, que te genera felicidad, que te llena y si ves que se te complica puedes comenzar por las cosas que sabes que no quieres para tu vida, las que te molestan, que te generan angustia, tristeza. Una vez empieces a definir las cosas que te gustan, podrás ir viendo que es lo que quieres para tu futuro. Ir mechando las cosas que te generan felicidad con lo que puedes hacer para generar una vida como te imaginas. Recuerda que lo que crees, creas. Nosotros somos quienes diseñamos nuestro futuro y es necesario el conectarnos con nosotros mismos, conocernos, para saber que queremos y hacia donde vamos a ir.

Cuando te sientas perdido y no sepas a donde ir, no busques fuera eso puede llegar a traerte mas confusión, la respuesta la tienes en ti. Puedes apoyarte con diferentes herramientas, como el coaching, la psicología, meditaciones o todo tipo de prácticas que te permitan conectar con tu ser.

Y tu ¿Hacia dónde vas?

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte más información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como Vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @meyfire, también todos los viernes estrenamos podcast por Spotify.