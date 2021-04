Inauguran muestra de Liliana Barrera

Durante el mediodía de ayer, la artista lagunera Liliana Barrera Jayme inauguró su exposición pictórica, titulada Ensoñaciones y emociones, en las instalaciones de la Coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde estará hasta el 7 de mayo.

En entrevista, la autora mencionó que tuvo la intención de abordar temas espirituales, con cierto mensaje, incluso acentos esotéricos.

"Tengo una que se llama Cuatro Espejos que habla de la inmortalidad y otro que se trata de la situación en Corea, China, en toda aquella área, lo que uno no puede expresar libremente y lo quise expresar en la forma de una pintura".

La muestra incluye 15 obras realizadas en 2020 y 2021. Barrera afirma que se especializa en plasmar paisajes y tiene una instrucción clásica, pero se ha visto en la necesidad de aumentar sus horizontes y no sólo pintar obras que funjan como mera decoración. "Se trata una extensión de mí, de algo que tenga historia".

Desde muy pequeña, la lagunera se ha expresado a través del arte pictórico, aunque comenta que tuvo que dedicarse a otros oficios debido a una necesidad económica. También se encontró con el deporte, pero siempre tuvo esa inquietud por trabajar el arte.

"En alguna etapa de mi vida me vi obligada a irme a trabajar a Estados Unidos. Me distraje y no pude seguir. Ahorita, pues gracias a Dios, me aferré y a partir de 2009 entre a Casa del Artista con el licenciado Pedro Luis (Martín Bringas), quien me dio una oportunidad".

Su paso por la Casa del Artista le dotó de más facultades técnicas y expresivas, incluso el año pasado tuvo la oportunidad de acudir a la Academia San Carlos, donde en un futuro piensa montar una exposición.

Asimismo, la pintura ha acompañado a Liliana Barrera durante el confinamiento. Menciona que el fenómeno azotó al planeta de una forma brutal, pero que personalmente sintió más motivos para dialogar con los pinceles y el lienzo. Una rutina que hasta el momento le sigue dando vida.

"Me levanto a las seis de la mañana. Le dedico mucho tiempo al deporte. Me dedico a la natación. Voy, nado de siete a nueve. Luego hago mis actividades deportivas, de ahí llego a mi casa, me pongo a pintar, doy clases en línea para FCA y pinto, doy clases y hago deporte, así lo combino".

Entres sus obras destaca la pieza al óleo Serenata a Neptuno (2021), pues es con la que más identifica. La pintura representa una fiesta debajo del mar en honor al dios Poseidón. "El agua representa los sentimientos. Entonces aquí trata de darle el valor a los sentimientos, que están representados por el agua, por el mar. Poseidón está teniendo una fiesta en el fondo con los ángeles, en honor a él. Y lo que está en el lado derecho simboliza a la Torre de Babel, que es la conexión entre lo de abajo y lo de arriba, la transición de lo material a lo espiritual".

A su costado también cuelga un cuadro en honor a su madre, donde la representa en un estilo más contemporáneo, acompañada de algunas pertenencias materiales. "Como les comentaba, es en honor a ella de cuando se casó, que le regalaron un prendedor de oro con una perla en su despedida se soltera. A mí mamá le encantan los gatos, que están escondidos de forma muy discreta. El candil representa la luz de ella. Los siete agujeros negros que tiene es porque soy creyente de ellos, para mí representan el viaje del tiempo".

Por último, coincidió en que hay mensajes que no pueden abarcarse en la palabra y que necesitan otros medios como la pintura para poder expresarse.

"La pintura es uno de los medios que va a perdurar por los siglos y los siglos en el tiempo y marca una etapa, una tendencia, un pensamiento, una filosofía que a lo mejor en el momento estaba oculto y no se podía expresar, siempre ha sido así. En mi caso así lo hago también y espero que Dios me dé la oportunidad de seguirlo haciendo".

Barrera espera seguir trabajando y ejercitando su curiosidad. Tiene planes de exponer en Nueva York, pretende prepararse para presentar una obra mejor.