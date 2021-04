Presentará oposición acción contra extensión del mandato de Zaldívar

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Dante Delgado Rannauro, anunció un acuerdo con los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen.

En entrevista informó que ya platicó con diputados federales de oposición para que también desde San Lázaro se presente el mismo recurso legal, con la finalidad de impedir que se concrete una flagrante violación a la Constitución Política y al Estado de Derecho. Delgado Rannauro dijo que si en las cámaras del Congreso, Morena obedece ciegamente las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Corte debe prevalecer la sensatez y "sería muy satisfactorio" que los once ministros votaran en unanimidad, incluido el presidente Zaldívar Lelo de Larrea, contra la ampliación de su mandato.

"Nada me daría más gusto que así fuera, para que aprenda el presidente de la República. Como él decía antes: 'tengan pa que aprendan', le vamos a dar un 'tenga para que aprenda presidente' y deje de ser arbitrario, deje de ser prepotente, entienda que la Presidencia de la República también se ejerce con humildad". Dijo que de lo contrario, y una vez agotados los recursos legales en México, la oposición acudirá a organismos internacionales para denunciar la inclusión de este artículo transitorio "aberrante" en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte el senador del PAN Damián Zepeda apuntó que es alarmante cómo desde el poder se busca justificar una abierta ilegalidad. "No es relevante si el presidente de la República piensa que le falta tiempo al presidente de la Corte para implementar una reforma, que por cierto, es mínima".

Recordó que la reforma de 1997 a la Constitución estableció que es de cuatro años el periodo del presidente de la SCJN y que no se puede reelegir. "No puede durar más, así diga el presidente que le bien, que cree que está haciendo un buen trabajo, que es magnífica persona, así fuera Gandhi". Advirtió que con estas justificaciones, Morena está preparando el camino para la próxima reforma que es "prolongar" el mandato del Presidente de la República. "Vean las justificaciones: 'es que si es para implementar un gran cambio para el país, sí vale violar la Constitución'. No pues mañana nos van a decir, 'si es para consolidar la transformación del país y la 4T, entonces sí vale prolongar el mandato del presidente de la República'. Es un ensayo, necesitamos ponerle un alto ya", urgió el panista.