Abuelita termina con el hombro dislocado al ser detenida por la policía

Los hechos tuvieron lugar durante el 26 de junio del año pasado, en la ciudad de Loveland, donde Karen Garner, de 73 años, acudió a la tienda comercial a comprar un chocolate, refresco, una playera y productos de limpieza, todo con un total de 13 dólares con 88 centavos, según detallan medios internacionales.

Sin embargo, presuntamente Garner olvidó pagar la cuenta y salió de la tienda para ponerse en marcha a su hogar, cuando en el camino fue interceptada por agentes de la policía de Loveland, quienes la sometieron con violencia.

Un video registrado por las cámaras corporales de los oficiales, captó el momento en que Karen es sometida mientras intentan colocarle las esposas.

"Voy a casa", repetía la mujer mientras los oficiales procedían con el arresto que le dejó a Garner su hombro dislocado, una fractura en el brazo y un esguince en una muñeca.

Karen Garner, 73, left Walmart in Colorado without paying for $13.88 worth of items. She has dementia. Police violently arrested her, dislocating her shoulder and fracturing her arm. Outrageous. Policing is inherently violent. https://t.co/WPwzpYuKyLpic.twitter.com/hljCDCPlCr