Pleno de San Lázaro discutirá mañana ampliación de mandato de Arturo Zaldívar

A pesar de todas las voces contra la minuta que amplía dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura; se acordó al interior de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que este miércoles sea llevada al pleno esta reforma.

Esta mañana de martes se reunieron los ocho coordinadores parlamentarios de las diferentes bancadas, y a propuesta de Morena, se acordó que sea sometida a consideración del pleno la reforma al Poder Judicial que tiene impacto en ocho leyes, así como la Constitución Política, y que sea el pleno quien decida si pasa o no el artículo transitorio que ha generado polémica.

En este contexto, este martes se recibirá en el pleno la minuta, se turnará a comisiones, que sesionarían este mismo día y quedaría lista para ser sometida a consideración del pleno este mismo miércoles.

Cabe recordar que esta minuta expide las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Federal de Defensoría Pública, de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Esta mañana, el coordinador parlamentario del grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier adelantó que la reforma secundaria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que amplia dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, va salir en lo que resta del último periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 30 de abril próximo.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez-Leyva, Ignacio Mier consideró que esta reforma es legal, pues es una ampliación del periodo en la presidencia de la Corte y de la Judicatura, no hay reelección, ni se está modificando la Constitución Política.

"¿Va a ser en este periodo? Sí. Sí la vamos a sacar en el sentido que determine el pleno (…) Yo creo que sí es legal, mi punto de vista es que sí es, está en un transitorio y no se está modificando la Constitución, no se va a reelegir, no dice en ninguna parte que se va a reelegir, se está ampliando para ejecutar concretamente esa reforma que todos aprobamos, entonces ¿quién la va a ejecutar? Te digo que de repente en nuestro país suceden milagros que hace 21 años no sucedían", dijo Mier en la plática radiofónica.