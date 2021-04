Siete cintas de miedo, construidas en el suspenso más que el horror

No todas las películas de terror se construyen de la misma manera, no sólo porque hay distintos subgéneros, sino porque algunas narrativas funcionan mejor cuando se entretejen en el suspenso, más que los sustos y efectos especiales.

A veces es más cuando se deja al espectador imaginar lo que va a suceder, en lugar de mostrárselo. Suspenso antes que horror, esta es la filosofía de estas cintas del género de terror.

The lodge

Atmosférica pero además manteniendo el misterio siempre presente para la audiencia, trata de un par de chicos pasando el fin de semana en una cabaña con la novia de su padre, en plena ventisca.

The Invisible Man

Esta versión optó por hacer la presencia invisible, pero casi omnipresente, una constante fuente de estrés, una vez que la protagonista presiente que su ex la acecha, pero no lo ve, lo que es peor.

It Comes At Night

La cinta logra eficientes sustos con muy poco; pocos personajes, locaciones y presupuesto. Se centra en dos familias en el bosque, acechadas por una presencia, que llegó luego del apocalipsis mundial.

The ones below

Retoma ideas como aislamiento, cansancio, paranoia y depresión, a través de una mujer con un recién nacido, segura de que sus vecinos de abajo tienen planes siniestros para ella y su bebé.

Lights out

El concepto es fantástico, una presencia demoniaca que sólo aparece cuando las luces están apagadas. Así, la oscuridad y las noches se convierten en un verdadero infierno, difícil de detener.

The rental

Funciona por la tensión de expectativa, con dos parejas que rentan una casa para el fin de semana, descubren que son espiados en secreto y que sus propios secretos pueden ser usados en su contra.

The witch

Una familia en el siglo XVII se desmorona a causa de su destierro y a la vez la posible presencia maligna que habita el bosque, cuya solo idea es suficientemente fuerte para crear conflictos letales.