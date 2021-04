Bolso en forma de avión cuesta más que una aeronave de verdad

El bolso fue hecho por la casa de moda francesa Louis Vuitton, pero tanto el diseño como el precio se convirtieron en motivo de burlas en redes sociales.

El diseño corrió a cargo de Virgil Abloh para la colección otoño-invierno 2021, cuenta con dos alas y cuatro motores, detalla Fox News.

"¿Puede volar al menos? No, pero qué, ¿esto va es serio?" o "Puedes comprar un avión real por mucho menos", fueron algunos de los comentarios, el segundo acompañado de un anuncio de una aeronave en venta, un monomotor Cessna 150H de 1968, con un precio de 32300 dólares, 642mil pesos.

You can buy an actual plane for less. pic.twitter.com/Egwh3A7tcp