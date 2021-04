Ampliación de mandato de Zaldívar no es ensayo para reelección: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la ampliación de mandato de dos años del ministro Arturo Zaldívar sea un "ensayo" para reelegirse, afirmó que en septiembre de 2024 se jubilará y alejará de toda actividad política.

"Ya escuché eso de que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que es un ensayo general a mi propósito de reelección, no, yo no soy como ellos, los que han acariciado siempre ese propósito de reelegirse, no, yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener dos meses menos porque voy a terminar a finales de septiembre, pero si así lo decide la naturaleza, el creador".

El mandatario afirmó que tras su periodo como presidente de la República se trasladará a Palenque, Chiapas y escribirá un libro, porque deberá tener una ocupación.

"Escribiré sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación y les adelanto que voy a vivir de mi pensión del ISSSTE y también me corresponde la pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente de política".

Enfatizó en que se retirará y por ello durante su administración trabaja de manera intensa a fin de cumplir con su misión y lograr la Cuarta Transformación de la vida pública del país, tal como ocurrió con la independencia, la reforma y la revolución.

"Por eso estoy trabajando intensamente, porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de septiembre del 24, y estoy seguro de que voy a contribuir como está sucediendo, con la participación de millones de mexicanos, a la transformación de México, va a ser la cuarta transformación del país como lo fue independencia, la reforma y revolución, así se va a consumar la cuarta transformación de la vida pública del país, sin violencia, de manera pacífica, pero con la misma profundidad con que se llevó a cabo la independencia y sus logros, la reforma y la revolución, porque se están llevando a la práctica cambios profundos".

Entre los cambios profundos que consideró que se han logrado en su mandato, resaltó la vacunación universal contra el COVID-19, así como la reparación del daño por parte de Alonso Ancira.

"Desde la vacuna para todos, hasta que devuelvan dinero los que abusaron durante el periodo de corrupción del neoliberalismo, todos esos son cambios, la misma conferencia esta, el que estemos hablando de que exista la posibilidad de que prohíban la conferencia, todo esto es un camino nuevo, no es el camino trillado de siempre, es la transformación".

El presidente reiteró su postura con respecto a la ampliación de mandato del ministro Arturo Zaldívar y enfatizó que es un hombre íntegro, honesto y con principios.

"Yo fijé mi postura, creo muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar, se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial se conviertan en realidad y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial. Se requiere que jueces, magistrados y ministros estén al servicio del pueblo, no al servicio de intereses de grupos creados. Yo siempre digo lo que pienso y lo que creo que le conviene a la nación".