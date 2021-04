Hombre recibe accidentalmente dos diferentes tipos de vacunas COVID

Un hombre estadounidense que acudió a recibir su segunda dosis de vacuna COVID, fue inyectado accidentalmente con la fórmula de Pfizer, a pesar de que su primera dosis había sido de Moderna.

Craig Richards, residente de New Hampshire, dijo que regresó al mismo lugar donde se había aplicado la primera dosis de vacuna. "Tan pronto como me pinchó, miró mi tarjeta y creo que se dio cuenta de que me acababa de dar Pfizer", dijo Richards al canal WMUR News 9.

A pesar de la confusión, los responsables médicos dicen que el hombre estará bien, sin necesidad de más inyecciones por ahora, recoge el New York Post.

"Vas a estar bien. La buena noticia es que está completamente vacunado”, dijo Richards que le dijo el supervisor de la vacunación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire emitió un comunicado señalando que mezclar marcas, aunque posiblemente no sea ideal o tan efectivo como recibir dos inyecciones de Moderna o Pfizer, es una alternativa segura en una situación de emergencia, aunque no lo recomiendan, explicó el departamento.

Una serie mixta es segura, ya que la guía (de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) “recomienda mezclar la serie si la marca de la primera dosis no está disponible en la segunda dosis”, lee el comunicado. "Si bien no se han realizado estudios clínicos sobre si una serie mixta es tan eficaz como una serie completa, aún proporcionará suficiente protección como para que una tercera dosis no sea necesaria o recomendada".

Richards dice que la experiencia le ha dejado interesado en obtener más información, a pesar de que se siente físicamente bien.