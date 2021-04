'No me arrepiento de lo que hice', dice hombre tras asesinar a pedófilo

Con la supuesta finalidad de evitar abusos contra infantes, un hombre en Estados Unidos, fue detenido después de asesinar a un sujeto que estaba fichado como agresor sexual, hecho del cual dice 'no arrepentirse'.

James Fairbanks, de 44 años y residente de Nebraska, actuó en contra de Mattieo Condoluci, de 64, después de buscar algún departamento para mudarse con su hijo de 12, a un vecindario en el que vivía el occiso y al enterrase que éste estaba fichado por delitos de agresión sexual, intentó advertirlo de no hacer nada contra su pequeño u otros niños, según recoge el portal de KETV.

De acuerdo a la defensa de Fairbanks, éste vio que Condoluci se encontraba cerca de un parque viendo a varios niños jugar, lo que generó desconfianza contra el abusador.

"Estaba literalmente enfermo. No podía dormir. No podía comer. Estaba tan confundido por todo el asunto", comentó James, agregando que tenía miedo de que Condoluci hiciera algo contra los niños.

Fue en mayo del año pasado que la policía encontró el cuerpo de Mattieo y días después Fairbanks envió una confesión a KETV NewsWatch 7.

"No me arrepiento de lo que hice contra el señor Condoluci (...) Sé que lastimé a mis hijos. Definitivamente me duele lo que está pasando", señaló James quien podría enfrentar una sentencia de 21 años a cadena perpetua, según se defina en la corte el próximo 14 de julio.